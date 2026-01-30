Magyar Péter: Baltával rontott rá egy tanár a Tisza fiatal önkénteseire egy debreceni lakótelepen

Baltával támadtak a Tisza fiatal önkénteseire egy debreceni lakótelepen – írja közleményében Magyar Péter. A pártelnök hozzáteszi: az elkövető „a hírek szerint egy tanár, akinek a gyerekei is otthon tartózkodtak. A fiatalok el tudtak szaladni, így személyi sérülés szerencsére nem történt.”

Magyar Péter úgy tudja, nyolc rendőr érkezett pajzsokkal a helyszínre elkapni az elkövetőt.

A Tisza önkénteseink sokkot kaptak, a helyszínre tart Tárkányi Zsolt, a párt képviselőjelöltje.

Magyar Péter felszólítja Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy „álljon az ország nyilvánossága elé és haladéktalanul állítsa le az általuk szított erőszakot és aggressziót!” A pártelnök a köztársasági elnököt is felszólítja, hogy szólaljon meg, Barcsa Lajostól és Széles Dianától, a Fidesz debreceni jelöltjeitől pedig azonnali elhatárolódást vár el.