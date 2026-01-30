Majdnem akkora, mint én, mondta a széltében nem túl kicsi Orbán Viktor, és megpróbált elbánni egy szelet rántott hússal

POLITIKA
A Lázár János-affér miatt az internetbe ömlesztett cigányos tematikájú videókat egy evésessel fojtotta le Orbán Viktor péntek este. A közösségi médiában egyre aktívabb miniszterelnökkel ezúttal a „legendás” Pléh Csárdában forgattak bő egyperces filmet.

Meglepetést nem okozott a mozgókép, a mellékszerepeket dolgos fiatalok és Fidesz-drukker idősebbek játszották el, míg a történet pontosan az előre sejthető végkifejletbe torkollott: Orbán Viktor képtelen volt megbirkózni a rántott hússal. Majdnem akkora, mint én, mondta, mielőtt nekilátott volna, és ezúttal kicsit sem hazudott. Ránézésre annyi hús jutott aztán a „szégyenzacskóba”, amennyiből két-három család még simán megebédelhetett volna.

Az értelmetlenül hatalmas adagokról elhíresült Pléh Csárdának, ahol egykor Anthony Bourdain is evett, bőven voltak már híres vendégei, akik tisztességesebb teljesítményt nyújtottak, mint a miniszterelnök. Ilyen volt például Németh Szilárd Fidesz-alelnök – végre egy nekem való hely, örvendezett annak idején –, vagy éppen Tzuyang, a zabáló koreai influenszer, aki kezdésként rendelt itt 2 darab 1 kilós rántott húst krumplival, továbbá 2 kiló cordon bleu-t, és helyben elfogyasztotta ezt a többi vásárló és a dolgozók legnagyobb megdöbbenésére. Majd kért még pacalpörköltet is, ami annyira ízlett neki, hogy a repetát is bevállalta.

POLITIKA pléh csárda orbán viktor kampány rántott hús evés zabálás
