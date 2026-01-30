Meghalt Kőszegi Imre jazzdobos

81 éves korában meghalt Kőszegi Imre Liszt Ferenc-díjas magyar jazzdobos és zeneszerző, a halálhírét Lakatos Béla zeneszerző közölte a Facebookon.

Kőszegi Imre 1944-ben született Budapesten. Ötéves korában zongorázni kezdett, kilencéves korától dobolt. 1963-ban végzett a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium dobszakán. 1975-ben indult el első saját együttesével, a Kőszegi Rhythm and Brass-szal, az együttes két fafúvósból, egy dobosból és egy ütősből állt.

A magyar jazz nagy generációjának egyik kiemelkedő muzsikusa, a hazai és a nemzetközi jazzélet egyik legtevékenyebb résztvevője volt, játékára leginkább a bepop és a swinging jazz volt hatással. Több rádiós, tévés, színházi zenét írt. Számos rádiós jazzverseny fődíjasa, Európa leghíresebb jazzfesztiváljainak állandó szereplője, az európai ranglistavezetők egyike volt.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

1992-től tanított, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakának dob tanszékvezető tanáraként tevékenykedett. 2002 és 2008 között a Magyar Jazz Szövetség elnöke volt. Munkásságát számos díjjal ismerték el: 1995-ben Szabó Gábor-életműdíjjal, 1998-ban Lyra-díjjal, 2003-ban a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjével, 2009-ben a Magyar Jazz Díjával, 2011-ben Liszt Ferenc-díjjal jutalmazták, tavaly májusban vehette át a Babos jazz-előadói díjat. Emellett eMeRTon-, Gramofon- és Artisjus-díjat is kapott. (MTI)