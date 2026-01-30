Megtaláltuk a trollfarmot, ahonnan álprofilok százával ontják a fideszes kommenteket a Facebookon

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A tavaly júliusban alapított Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség a Fideszhez több szálon kötődő Digitális Polgári Körök nevű „civil” kezdeményezés háttérszervezete: ők felelősek a „háborúellenes” gyűlések lebonyolításáért, üzemeltetik a honlapot, és kezelik a felhasználók adatait.

Van azonban egy nyilvánosság elől elrejtett feladatuk is. A XIII. kerületi irodájukban ma már több mint száz ember dolgozik, akik közül többen hamis profilokat kezelve erősítik a Fidesz online jelenlétét.

A Facebookon elérhető adatok alapján ezt a szolgáltatást a cég Magyarország Kormányának, valamint Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának is értékesítheti. Fizetett kommentelők nyomaira bukkantunk továbbá Orbán Viktor, Lázár János, Szentkirályi Alexandra, Schobert Norbert, Kucsera Gábor és a Mandiner bejegyzései alatt is.

Miután január 7-én éjjel Budapesten mínusz 8 fok alá esett a hőmérséklet, és az előrejelzések további hideg napokat ígértek, Magyarország Kormánya másnap kora reggel a Facebookon jelentette be: 2300 településen segítik a rászorulókat ingyenes tüzelővel. A közlés szerint az érintettek tűzifa és szén közül választhatnak, a beszerzést és a kiosztást pedig a helyi önkormányzatok intézik.

Az állami támogatás híre a Facebookon nem aratott egyöntetű sikert. Többen azt írták, hogy a segítség „túl későn érkezik”, mások szerint a kiosztott szén „csak por”, a tűzifa pedig „frissen vágott és nedves”. Akadtak olyan hozzászólók is, akik arra hívták fel a figyelmet, hogy egy nyugdíjasnak sokszor többe kerül a fuvar, mint maga a tüzelő. Mások szerint pedig nem alkalmi támogatásokra lenne szükség, hanem biztos megélhetésre: „rendes bérre és nyugdíjra, hogy ne legyenek rászorulók”. Felmerült az a kérdés is, miért csak 2300 település részesül a programból, ha az országban összesen 3200 van.

A kommentmező hangulata aztán délelőtt látványosan megváltozott.

A Magyarország Kormánya által reggel 6 órakor közzétett poszt alatt fél 11 körül kezdtek megjelenni nagyobb számban azok a hozzászólások, amelyek már köszönetet mondtak a támogatásért. Szűk egy óra alatt, 10:26 és 11:19 között több mint hetven ilyen hozzászólás érkezett. Ezekben a Fidesz-kormány felelősségvállalását és gondoskodását méltatták a nehéz időszakban, miközben azt is hangsúlyozták: szerintük ez valódi segítség, szemben a „baloldallal”, amely a kommentelők megfogalmazása szerint panaszkodik, kritizál és legfőképp csak posztol.

A feketével kiemelt kommentek az általunk azonosított hálózat tagjaitól származnak. Forrás: Facebook

A korábbi tapasztalatok alapján azt is gondolhatnánk, hogy szervezett mozgósítás indult a kormány Facebook-oldalának „megvédésére”: egy DPK-hadtest vagy a Harcosok Klubja online aktivistahálózata lépett működésbe. Valójában azonban nem erről volt szó.

A poszt alatt ezúttal nem (csak) önkéntes Fidesz-szimpatizánsok jelentek meg, hanem a Digitális Demokráciafejlesztő Ügynökség Nonprofit Kft. dolgozói által kezelt álprofilok is. Elemzésünk szerint ők felelősek a január 8-i kormányzati Facebook-poszt alatti hozzászólások több mint egyharmadáért.