Nagyot bukott az olimpia előtti utolsó versenyen a műlesiklás esélyese, Lindsey Vonn

Alig néhány nappal a 2026-os milánó–cortinai téli olimpia kezdete előtt nagyot esett az alpesi síelés egyik legnagyobb sztárja, az amerikai Lindsey Vonn – írja az AP hírügynökség.

A 41 éves Vonn a svájci Crans-Montanában rendezett női lesikló világkupa-futamon egy ugrás utáni érkezésnél vesztette el az irányítást, majd a pálya felső szakaszán a védőhálókba csapódott. Az orvosi ellátás után fel tudott állni, de kímélte a bal térdét, síbotjaira támaszkodva tartotta az egyensúlyát. Ezután visszacsatolta a síléceit, majd rövid időre megállt, hogy ellenőrizze a térdét.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Vonn végül lejutott a célba, ahonnan sántítva egy orvosi sátorba ment. A versenyt később törölték, miután az első hat indulóból hárman is elestek.

A világ- és olimpiai bajnok sportoló 2019-es visszavonulása után tavaly tért vissza a versenyzéshez, jobb térdébe beültetett protézissel. Az olimpia előtt kiváló formában volt, lesiklásban vezeti a világkupa pontversenyét, szuperóriás-műlesiklásban pedig a harmadik helyen áll. Az első versenye február 8-án lesz az olimpián.