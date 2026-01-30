Német ölt németet Pacsán

Előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és más bűncselekmény miatt pénteken elrendelte a Zalaegerszegi Járásbíróság a Zala Vármegyei Főügyészség indítványára annak a 62 éves német állampolgárnak a letartóztatását, aki szerdán Pacsán késsel támadt egy idős német házaspárra, és kioltotta a férfi életét. Jánky Judit, a zalai főügyészség szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a gyanúsított férfi büntetlen előéletű.

A férfi szerda dél körül személyautóval érkezett Pacsára, majd a kocsiját távolabb hagyva, gyalogosan megjelent az általa korábbról ismert német házaspár otthonában, ahová magával vitt egy nyolc centiméter pengehosszúságú, összecsukható kést. Dulakodást követően többször has- és mellkastájon szúrta a 70 éves nőt és annak 66 éves férjét.

A szúrásoktól elszenvedett sérülésekbe a férfi áldozat a helyszínen belehalt, felesége életveszélyes állapotban, de még ki tudott menni a lakásból, és az utcán kért segítséget, majd elvesztette az eszméletét. A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban jelenleg is életveszélyes sérülésekkel ápolják.

Pacsa Forrás: Pacsa Város Hivatalos Facebook-oldala

A gyanúsított elfogása után a férfi személygépkocsijából előkerült a bűncselekmény elkövetéséhez használt kés, a lakásán tartott házkutatás során pedig a rendőrök engedély nélkül tartott lőfegyvereket és lőszereket is találtak.

A gyanúsított korábban építési munkálatokat végzett a házaspárnál, ezért indítékként felmerült, hogy ebből adódó elszámolási vitája volt velük. A német férfi a kihallgatásán tagadta a bűncselekmény elkövetését.

Vándor Virág, a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője az MTI-vel azt közölte: a bíróság jogerősen egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, mivel esetében kiemelkedő súlyú a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye. Szabadlábon hagyása esetén fennáll a veszélye annak is, hogy kivonná magát a büntetőjogi felelősségre vonás alól, továbbá megnehezítené vagy meghiúsítaná a bizonyítást. (MTI)