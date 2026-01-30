Óránként egy balatonnyi vízgőz zúdul nemsokára Európa nyakába

időjárás
Légköri folyó fut rá Nyugat-Európára az Atlanti-óceán felől, ami heves esőzéseket okozhat a Ibériai-félszigeten és Földközi-tenger térségében - írja az Időkép.

Ha hozzám hasonlóan felmerülne másban is a Fontos Kérdés ezzel kapcsolatban: a légköri folyó egy hosszú, keskeny sáv a légkörben, amelyben a szél nagyon nagy mennyiségű vízgőzt (nedvességet) szállít egyszerre, általában a melegebb óceáni térségek felől a szárazföldek irányába. Amikor ez a nedves levegősáv frontokhoz, hegyvidékhez vagy bármilyen feláramlást kényszerítő helyzethez ér, a levegő felemelkedik és lehűl, a vízgőz kicsapódik, ezért a légköri folyók gyakran tartós, néha extrém intenzív esőzéseket (vagy hidegben jelentős havazást) okozhatnak - tudtam meg én is az elmúlt 1 percben.

Vissza az időjáráshoz: az elmúlt napokban egymás után érik el Nyugat-Európát az Atlanti-óceán felől a gyors mozgású ciklonok és peremciklonok. A „futószalagon” érkező frontrendszerek gyakran kiadós esőt és viharos szelet hoznak, ahogy legutóbb a Portugáliát is elérő, Kristin névre keresztelt vihar/ciklon is tette.

Technikailag ez úgy néz ki, hogy ezeket a ciklonokat a magasban húzódó futóáramlás (jet stream) tereli és gyorsítja Európa felé. Ha például egy Kanada felől érkező hideg, kontinentális levegő találkozik a Mexikói-öböl és az USA keleti partvidékének enyhébb, nedvesebb légtömegével, az kedvezhet a futóáramlás megerősödésének, és az Atlanti-óceán fölött a ciklonok sorozatos kialakulásának. Ebből alakulhat ki egyfajta ciklonfolyosó Észak-Amerika keleti partvidéke és Nyugat-Európa között, amihez társulhat légköri folyó is.

Ez történik most is: az Európa felé tartó ciklonok jelentős mennyiségű nedvességet hoznak magukkal, több ezer kilométer hosszú, keskeny nedvességsáv száll éppen az Atlanti-óceán fölött, megcélozva Portugáliát. Még érzékletesebben fogalmazva: óránként egy balatonnyi vízgőz tart felénk.

A pirosas-lilás kukac a légköri folyó, ami épp felénk tart.
Fotó: Időkép

És ne legyenek kétségeink, ez a vízgőz nem marad a légkörben, ahol a frontok és a domborzat felemelkedésre kényszerítik a levegőt, ott ki fog csapódni. És ez egy dolgot jelent: több hullámban kiadós esőt az Ibériai-félsziget és a Földközi-tenger térségében. Portugáliában az előrejelzések szerint helyenként akár 500 milliméternyi csapadék hullhat február közepéig, de a Mediterráneum más részein is előfordulhatnak 200-300 millimétert meghaladó mennyiségek.

Mit jelent ez a kedves olvasóra nézve?

Egyelőre nem sokat, ugyanis relatíve messze vagyunk Portugáliától, de ettől függetlenül nálunk is esni fog az eső, szürke, borongós, szötymögős időnk lesz.

időjárás jet stream időkép futóáramlás atlanti-óceán Kristin ibériai félsziget légköri folyó földközi-tenger ciklon nyugat-európa