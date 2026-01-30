Óránként egy balatonnyi vízgőz zúdul nemsokára Európa nyakába

Légköri folyó fut rá Nyugat-Európára az Atlanti-óceán felől, ami heves esőzéseket okozhat a Ibériai-félszigeten és Földközi-tenger térségében - írja az Időkép.

Ha hozzám hasonlóan felmerülne másban is a Fontos Kérdés ezzel kapcsolatban: a légköri folyó egy hosszú, keskeny sáv a légkörben, amelyben a szél nagyon nagy mennyiségű vízgőzt (nedvességet) szállít egyszerre, általában a melegebb óceáni térségek felől a szárazföldek irányába. Amikor ez a nedves levegősáv frontokhoz, hegyvidékhez vagy bármilyen feláramlást kényszerítő helyzethez ér, a levegő felemelkedik és lehűl, a vízgőz kicsapódik, ezért a légköri folyók gyakran tartós, néha extrém intenzív esőzéseket (vagy hidegben jelentős havazást) okozhatnak - tudtam meg én is az elmúlt 1 percben.

Vissza az időjáráshoz: az elmúlt napokban egymás után érik el Nyugat-Európát az Atlanti-óceán felől a gyors mozgású ciklonok és peremciklonok. A „futószalagon” érkező frontrendszerek gyakran kiadós esőt és viharos szelet hoznak, ahogy legutóbb a Portugáliát is elérő, Kristin névre keresztelt vihar/ciklon is tette.

Technikailag ez úgy néz ki, hogy ezeket a ciklonokat a magasban húzódó futóáramlás (jet stream) tereli és gyorsítja Európa felé. Ha például egy Kanada felől érkező hideg, kontinentális levegő találkozik a Mexikói-öböl és az USA keleti partvidékének enyhébb, nedvesebb légtömegével, az kedvezhet a futóáramlás megerősödésének, és az Atlanti-óceán fölött a ciklonok sorozatos kialakulásának. Ebből alakulhat ki egyfajta ciklonfolyosó Észak-Amerika keleti partvidéke és Nyugat-Európa között, amihez társulhat légköri folyó is.

Ez történik most is: az Európa felé tartó ciklonok jelentős mennyiségű nedvességet hoznak magukkal, több ezer kilométer hosszú, keskeny nedvességsáv száll éppen az Atlanti-óceán fölött, megcélozva Portugáliát. Még érzékletesebben fogalmazva: óránként egy balatonnyi vízgőz tart felénk.

A pirosas-lilás kukac a légköri folyó, ami épp felénk tart. Fotó: Időkép

És ne legyenek kétségeink, ez a vízgőz nem marad a légkörben, ahol a frontok és a domborzat felemelkedésre kényszerítik a levegőt, ott ki fog csapódni. És ez egy dolgot jelent: több hullámban kiadós esőt az Ibériai-félsziget és a Földközi-tenger térségében. Portugáliában az előrejelzések szerint helyenként akár 500 milliméternyi csapadék hullhat február közepéig, de a Mediterráneum más részein is előfordulhatnak 200-300 millimétert meghaladó mennyiségek.

Mit jelent ez a kedves olvasóra nézve?

Egyelőre nem sokat, ugyanis relatíve messze vagyunk Portugáliától, de ettől függetlenül nálunk is esni fog az eső, szürke, borongós, szötymögős időnk lesz.