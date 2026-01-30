Pizzavágóval akarta kiszabadítani a börtönből Luigi Mangionét, őrizetbe vették

külföld
Letartóztattak egy férfit, aki szövetségi ügynöknek adta ki magát, hogy megpróbálja kiszabadítani Luigi Mangionét, a UnitedHealthcare vezérigazgatójának gyilkosát – írja a BBC.

A 36 éves Mark Anderson szerdán jelent meg annál a New York-i börtönnél, ahol Mangionét fogva tartják, és FBI-ügynöknek adta ki magát. Azt állította, hogy bírósági végzések vannak nála, amik felhatalmazzák a gyilkossággal vádolt férfi szabadon bocsátására. Bár a vádirat Mangione nevét nem említi, egy forrás a lapnak megerősítette, hogy Anderson kifejezetten az ő kiszabadítását próbálta elérni.

Amikor az őrök igazoltatni akarták, Anderson egy minnesotai jogosítványt mutatott fel, azt állította, hogy fegyverek vannak nála, majd több iratot is az ott dolgozók elé dobott. A Büntetés-végrehajtási Hivatal munkatársai ezután őrizetbe vették, és átvizsgálták a táskáját. Abban egy nagyméretű villát és egy pizzavágóra hasonlító eszközt találtak. Anderson ellen azért indult eljárás, mert hivatalos személynek adta ki magát.

Luigi Mangione
Fotó: JEFF SWENSEN/Getty Images via AFP

A UnitedHealthcare vezérigazgatóját, Brian Thompsont december 4-én ölték meg. Az elkövető napokig szökésben volt, ezalatt az interneten sokak szemében egyfajta népi hőssé vált. A 26 éves Mangionét végül december 9-én tartóztatták le, másnap vád alá is helyezték, róla írt decemberi portrénk itt olvasható. Mangione ellen emberölés (az amerikai jogban second-degree murder, azaz másodfokú gyilkosság, ami a nem előre eltervezett emberölés, hanem körülbelül a halált okozó testi sértés megfelelője) és további nyolc bűncselekmény miatt emeltek vádat. Az esküdtszéket a tervek szerint szeptemberben választják ki.

külföld unitedhealthcare kiszabadítás Egyesült Államok brian thompson gyilkosság börtön Mark Anderson usa luigi mangione
