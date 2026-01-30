Rabok ürítik ki a Szőlő utcai javító épületét, a BM nem kéri az értékes ingatlant

Részben fogvatartottak végzik a Szőlő utcai javítóintézet épületének kiürítését – értesült a 444. Úgy tudjuk, a rabokat a budapesti és a váci büntetés-végrehajtási intézetekből szállítják reggelente a Szőlő utcába, ahol a büntetés-végrehajtási szervezet munkatársainak felügyelete mellett szortírozzák a leltárba vett berendezési tárgyakat, és ők végzik a tisztasági festést is.

A kiürítés alatt álló Szőlő utca. Fotó: Olvasónk

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) sajtóosztálya kérdésünkre megerősítette, hogy „a kiürítéssel összefüggő munkálatokat részben a büntetés-végrehajtási szervezet munkatársai, részben fogvatartottak végzik”. Azt írták, „a használható eszközök, tárgyak sorsáról még nem született döntés”.

Fotó: Olvasónk

Névtelenséget kérő forrásunk beszámolója szerint a bútorokat, iskolai székeket, padokat, polcokat, tárolókat, szerszámokat, ágyakat jellemzően felaprítják és konténerekben a szeméttelepre szállítják, és csak az értékesebb tárgyak mennek első körben a BvOP budapesti raktárába. Amint egy termet, szobát kiürítenek, a fogvatartottak egy gyors tisztasági festést is elvégeznek.

Fotó: Olvasónk

Forrásunk szerint a kiürítést rendszeresen a helyszínen ellenőrzik magas rangú bv-s elöljárók, akik „szó szerint hajtják a megbízott vezetőt a munkálatok gyors ütemezésére, teljesítésére”.

A fehér matricákkal jelölik, mi hova kerül. Fotó: Olvasónk

A BvOP megkeresésünkre azt írta, „a belügyminiszter 2026. március 14. határnappal jogutód nélkül szünteti meg a Budapesti Javítóintézetet, ez a kiürítés legkésőbbi időpontja”. A 444 ugyanakkor úgy értesült, ennél hamarabb, február első felében végezni szeretnének a munkálatokkal.

Fotó: Olvasónk

Hogy mi lesz az épület sorsa, egyelőre nem tudni, de a BvOP válaszából az is kiderül, hogy a Belügyminisztérium nem tervezi hasznosítani az értékes óbudai ingatlant, mint írták:

„Figyelemmel arra, hogy a jövőben az érintett ingatlan már nem lát el belügyi szakmai feladatokat, így annak vagyonkezelői joga – az állami vagyonról, illetve az azzal való gazdálkodásról szóló jogszabályi előírások betartásával – megszüntetésre kerül.

Az érintett ingatlan további hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala az állami tulajdonú ingatlanok felett tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hatáskörébe tartozik.”

Fotó: Olvasónk

Szőlő utca helyett Tököl és Szirmabesenyő

A tervek szerint nem csak a Szőlő utcai javítóintézetet szünteti meg a kormány, hanem valamennyi javítót az országban. Helyettük központi intézmények látják majd el ezt a feladatot, immár nem az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, hanem a büntetés-végrehajtás irányítása alatt.

A Magyar Helsinki Bizottság több forrásból is arról értesült, hogy Tökölön és a Miskolchoz közeli Szirmabesenyőn rabokat vittek építkezni, hogy az új javítóintézeteket a meglévő börtönök közvetlen szomszédságában alakítsák ki.

A Helsinki Bizottságnak minderről egy januárban szabadult férfi beszélt. Ő úgy látja, nem gyereknek való vidék a börtön világa, de részletesen beszélt az építkezésekről, és a börtönben töltött évekről is ebben a cikkben. A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédekkel, fogvatartottakkal és az ő hozzátartozóikkal is kapcsolatban áll. Mióta 2017-ben a bv. felmondta a két évtizedes együttműködést a civil jogvédő szervezettel, értesüléseit tőlük szerzi az aktuális börtönkörülményekről.