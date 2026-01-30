Többszörös magyar bajnok ifjú díjlovagló fizet 2,9 milliárd forintot az egykori Ganz Hajógyár területéért a Népszigeten

A Gozsdu-udvart fejlesztő Arie Yom-Tov üzletember lánya, Yom-Tov Jázmin veszi meg a Népsziget egy 8 hektáros részét 2,9 milliárd forintért – írta meg az Átlátszó. A terület a néhány éve megszűnt Ganz Sziget Hajó‐, Daru‐ és Acélszerkezetgyártó Kft. telephelye volt, 2018 óta pedig Horváth Mihály Gábor tulajdonában van, most ő értékesíti azt a vevő Yom-Tov Jázminnak. Horváth neve az Átlátszó szerint „kísértetiesen egyezik Arie Yom-Tov ügyvédjével, aki egy Kodály köröndi palota leégése után képviselte a befektetőt egy lakógyűlésen”.

Az ingatlanon található épületek a szerződés szerint romos, bontandó állapotban vannak, ám több építmény műemléki, valamint helyi örökségvédelmi védelem alatt áll. A leendő tulajdonos a szerződés szerint a karbantartási kötelezettségeket is átvállalta. Problémát jelenthet, hogy a cikk szerint felmerül a talaj jelentős szennyezettségének a gyanúja.

Yom-Tov Jázmin a kifüggesztett szerződés szerint regisztrált földműves, és több mint három éve életvitelszerűen a kerületben él, ami elővásárlási jogot biztosít számára a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvények értelmében. A huszonéves lány „civilben” többszörös magyar bajnok díjlovagló.

A vásárlással kapcsolatban az Átlátszó megkereste Arie Yom-Tovot, hogy ő áll-e az ügylet mögött, vagy a lánya önálló befektetéséről van szó, és hogy milyen fejlesztést terveznek a területre. Az ingatlanmogul a lapnak azt mondta, szórakoztató jellegű beruházásokra készülnek.

„Ő a lányom, családtagunk, és szoros együttműködésben és harmóniában kívánunk együttműködni ezen a vidámparki projekten, ha és amikor az valóra válik – írta válaszában Yom-Tov. – Úgy gondoljuk, egy beltéri/kültéri szórakoztató koncepció kialakítása családok és gyermekek számára jól illeszkedhetne a meglévő magyar piacon belül, mind a helyi lakosokat, mind a külföldi látogatókat kiszolgálva. Jelenleg több lehetséges helyszínt is vizsgálunk, és a Ganz Hajógyár lehetne az egyik megfelelő lehetőség egy ilyen fejlesztéshez. A Ganz telephelyén található talajviszonyokkal kapcsolatos konkrét kérdéssel kapcsolatban jelenleg nem ismerjük a pontos helyzetet. Természetesen ha bármelyik fél fejlesztésbe kezd ott, minden vonatkozó előírást teljes mértékben be kell tartania, és ennek megfelelően meg kell tennie a szükséges intézkedéseket.”

Arie Yom-Tov Fotó: botost/444.hu

Arie Yom-Tov neve az 1990-es évek óta összefonódik a budapesti ingatlanpiaccal – írja az Átlátszó –, különösen a VI. és VII. kerületben zajló, sokszor vitatott ügyletekkel. Ingatlanfejlesztői tevékenysége során a politikai kapcsolatok, az offshore cégek és a „bontásos városrehabilitáció” váltak védjegyévé, miközben milliárdos értékű ingatlanok cseréltek gazdát, olykor a lakók kárára.

