Trump határügyi megbízottja csökkentené a szövetségi ügynökök számát Minnesotában, ha együttműködnek a helyi vezetők

A Trump-adminisztráció jelezte, kész „csökkenteni” a Minnesotában állomásozó szövetségi erők létszámát, amennyiben az állami és helyi vezetők együttműködnek – írja a BBC.

A minneapolisi sajtótájékoztatón Tom Homan, a Fehér Ház bevándorlásért és határbiztonságért felelős főmegbízottja kijelentette, hogy a bevándorlás-ellenőrzési művelet folytatódik, ugyanakkor „józan észen alapuló együttműködést” sürgetett, ami lehetővé tenné „az államban lévő szövetségi erők számának csökkentését”.

Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

„Egyáltalán nem adjuk fel a küldetésünket. Egyszerűen okosabban hajtjuk végre”

– mondta a „határcárként” emlegetett Homan, akit a sokak által egyenesen gyűlölt Greg Bovino helyére neveztek ki. A helyiek abban bíznak, hogy a döntéssel csökkenhet a feszültség, ami azután alakult ki, hogy idegenrendészeti akciók közben lelőttek két amerikai állampolgárt.

Renee Good és Alex Pretti halála helyi tiltakozásokat és országos felháborodást, valamint éles bírálatokat váltott ki. Nem világos, hány szövetségi ügynök hagyhatja el a várost, és mikor, ami újabb kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, milyen mértékben hajlandó visszafogni a műveletet az adminisztráció. Homan azt mondta:

„Trump elnök azt akarja, hogy ez a helyzet rendeződjön – és én rendezni fogom.”

Minnesota kormányzója, Tim Walz és Minneapolis polgármestere, Jacob Frey a szövetségi ügynökök teljes kivonását követelik, és jogi lépéseket tettek az akció leállítására, amiben mintegy 3 ezer idegenrendészeti ügynök vett részt. Az adminisztráció ezzel szemben a helyi vezetőket bírálja, és Minneapolis menedékvárosi politikáját okolja az együttműködés hiányáért.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Homan csütörtökön azt mondta, a művelet folytatása attól függ, milyen mértékben működnek együtt az állami és helyi hatóságok a szövetségi kormánnyal. Hozzátette, hogy az adminisztráció nem ért egyet Frey és Walz egyes követeléseivel, de nem részletezte, pontosan melyekkel. Pretti szombati halála után Walz kétszer is egyeztetett a Fehér Házzal, azóta pedig Freyjel együtt telefonon beszélt Trumppal is.

Homan kevés konkrétumot árult el arról, milyen változtatások várhatók. Annyit közölt, hogy a minneapolisi szövetségi fellépés „célzottabbá” válik, részletek említése nélkül. Bár ígéretet tett arra, hogy „rendbe teszi” a minneapolisi műveletet, Homan megvédte az adminisztráció bevándorlás-ellenőrzési intézkedéseit is, mondván: a határbiztonság szigorítása és az okmányok nélküli bevándorlók kitoloncolása növelte az ország biztonságát.

Egyelőre nem világos, hogy a csütörtöki nyilatkozatok megnyugtatják-e a washingtoni törvényhozókat. Több republikánus képviselő és szenátor vizsgálatot követelt a halálos lövöldözések ügyében, míg a szenátusi demokraták részleges kormányzati leállással fenyegettek arra az esetre, ha a költségvetési csomag új forrásokat biztosítana a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) számára. A demokraták azt szeretnék, hogy a DHS finanszírozásáért cserébe korlátozzák az ICE terepen alkalmazott módszereit, különösen a maszkviselést, valamint a bírói engedély nélküli házkutatásokat és letartóztatásokat.