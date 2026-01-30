Visszavonták a vörös riasztást

Január 7-én lépett életbe a vörös kód riasztás az extrém hideg időjárás miatt, január 30-án viszont visszavonták, jelentette be Fülöp Attila, a Belügyminisztérium államtitkára.

Fülöp kiemelte: a szociális ellátórendszer jelesre vizsgázott ebben az időszakban, az elmúlt három hétben több mint négyszer annyi jelzés - összesen 2682 hívás - érkezett a diszpécserszolgálathoz, mint az elmúlt négy évben összesen a telek alatt.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a hideg idő miatt elrendelt vörös kód riasztás visszavonásáról tart sajtótájékoztatót. Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

A vörös kód riasztás arra vonatkozik, hogy hajléktalan embereket és mindazokat, akik fűtési nehézségekkel küzdenek, bármelyik szociális intézménybe be kell fogadni. Ilyenkor egyetlen cél van: az élet védelme - szögezte le az államtitkár.

Hozzátette, hogy a mostani hideg kezelésére két kormányzati intézkedés továbbra is fennmarad:

az egyik a rezsistop, amelynek értelmében a januári, átlagosan 30 százalékos energiatöbblet fogyasztását jóváírással kompenzálja a kormány,

a másik pedig, hogy március 15-ig kiszállítják a szociális tűzifát, amit a rendelkezésre álló készleteken túlmenően lehet igényelni az önkormányzatokon keresztül.

(MTI)