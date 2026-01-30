Zelenszkij: Valóban nem érte támadás az energetikai infrastruktúrát, Moszkva a logisztikai célpontokat veheti célba

külföld
Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy az éjszaka folyamán nem történt orosz támadás Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen – írja a Guardian. Ugyanakkor elmondta, hogy Moszkva várhatóan a logisztikai létesítmények elleni csapásokra helyezi át a fókuszt. Az ukrán elnök kijelentésének előzménye az, hogy Donald Trump csütörtökön arról beszélt: Vlagyimir Putyin beleegyezett abba, hogy egy hétig nem támadja Kijevet az ukrán fővárost sújtó rendkívüli hideg miatt.

Volodimir Zelenszkij
Fotó: JOHN THYS/AFP

Kijevben 376 lakóépületben továbbra sincs fűtés, miközben az energiarendszer helyreállításán dolgoznak. A Harkiv megye ellen indult ballisztikus rakétatámadás egy amerikai vállalat gyártóüzemét talált el.

A Guardian szerint Zelenszkij ismét megerősítette azt, hogy Ukrajna „technikailag” készen állhat az Európai Unióhoz való csatlakozásra 2027-ben, annak ellenére, hogy ezen a héten több európai vezető is arról beszélt: a gyorsított csatlakozást sürgető ukrán hozzáállás egyesek szerint feleslegesen konfrontatív az unión belül.

Zelenszkij azt mondta, neki elsősorban egy egyértelmű menetrend a cél, hogy lássa, milyen valós esélyei vannak Ukrajnának az uniós csatlakozásra. Ezt a háború utáni biztonsági garanciák fontos részének tekinti, miközben a következő napokban várhatóan háromoldalú tárgyalásokat folytat Oroszországgal és az Egyesült Államokkal.

Az EU bővítéséhez azonban mind a 27 tagállam egyhangú döntése szükséges, és Magyarország nemcsak régóta ellenzi Ukrajna gyorsított felvételét, hanem a két ország kapcsolata az elmúlt időszakban jelentősen romlott is, írja a Guardian. Arról is beszámolt a lap, hogy a kormány nemzetközi szóvivője, Kovács Zoltán közzétett egy videórészletet, amiben Orbán arról beszélt, hogy a legutóbbi EU-csúcson állítása szerint a vezetők már egy olyan dokumentumot kaptak kézhez, ami Brüsszel terveit ismerteti Ukrajna 2027-es felvételéről.

„2027-ben akarják felvenni Ukrajnát. Ennek az az oka, hogy pénzt akarnak adni Ukrajnának az uniós költségvetésből, a 2028-ban induló hétéves európai költségvetésből. Ez azt jelenti, hogy... ezt a pénzt tőlünk, a közép-európaiaktól vennék el” – mondta.

Orbán megismételte ellenzését Ukrajna EU-tagságával szemben, mondván: Ukrajna „nem képes megvédeni Európát Oroszországtól”, és nem erősítené, hanem inkább „háborúba sodorná” Európát.

„Az a pénz, amelyet Ukrajnának adunk vagy adni akarunk, inkább az európai országok hadseregeinek és felszerelésének fejlesztésére kellene, hogy menjen. Oroszországgal szemben nem az ukrán–orosz határ a védelmi vonalunk, hanem ott, ahol a NATO határa véget ér”.

Szerinte biztonsági okokból Ukrajnát inkább a két blokk között kellene tartani, nem pedig az Európai Unióba integrálni.

külföld oroszország harkiv guardian Volodimir Zelenszkij nato Európai Unió orbán viktor ukrajna kovács zoltán
külföld