A Melania Trumpról szóló film pont olyan üres, mint Melania Trump tekintete

FILM
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

104 perc. Csak ennyit szeretnék visszakapni. Mert az időmért cserébe semmi mást nem kaptam, csak hogy indokolatlanul sokszor láthattam Melania Trump hátára omló haját. 104 percen keresztül nézhettem a háta mögül, ahogy vonul vagy ahogy áll, ezt pedig sikerült két magassarkús ki- és belépés közé keretezni. Mert ha jól értem, ez volt az Amazon által készített Melania-film scriptje és egyben ESZTÉTIKÁJA:

  • egy erőteljes ráközelítés Melania Trump magassarkús lábfejére, amint kilép a Mar-a-Lago-i ház ajtaján,
  • Melania Trump háta különböző helyzetekben,
  • végül egy Melania Trump lábfeje egy magassarkúban, amint behúzza azt egy autóba, miután másodszorra is beiktatták az Egyesült Államok elnökének a férjét.
Forrás

Bár Melania Trump a világ egyik legnagyobb hatalmú emberének a felesége, így gyakorlatilag az elsőszámú first lady, annyira nincs szem előtt, hogy ha nem mutatják be most ezt a filmet, elfelejtettem volna a létezését. Pedig okozott pár felejthetetlen pillanatot férje első elnöksége alatt.

%

Csatlakozz most akár fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk 2026-ot!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
FILM film Donald Trump melania melania trump
Kapcsolódó cikkek

A Trump körüli tragikomédia egyetlen jó elemét sem biztos, hogy visszakapjuk

Melania Trump nagy visszatérése közel sem fix. Legalábbis nem úgy és annyira, ahogy arra számítanánk.

Mészáros Juli
ÉLET

Már 11 halottja van a Los Angeles-i tűzvésznek

A természeti katasztrófa miatt 153 ezer embert evakuáltak, az oltásban már elítélek is részt vesznek.

Székely Sarolta
külföld