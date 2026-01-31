A Melania Trumpról szóló film pont olyan üres, mint Melania Trump tekintete

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

104 perc. Csak ennyit szeretnék visszakapni. Mert az időmért cserébe semmi mást nem kaptam, csak hogy indokolatlanul sokszor láthattam Melania Trump hátára omló haját. 104 percen keresztül nézhettem a háta mögül, ahogy vonul vagy ahogy áll, ezt pedig sikerült két magassarkús ki- és belépés közé keretezni. Mert ha jól értem, ez volt az Amazon által készített Melania-film scriptje és egyben ESZTÉTIKÁJA:

egy erőteljes ráközelítés Melania Trump magassarkús lábfejére, amint kilép a Mar-a-Lago-i ház ajtaján,

Melania Trump háta különböző helyzetekben,

végül egy Melania Trump lábfeje egy magassarkúban, amint behúzza azt egy autóba, miután másodszorra is beiktatták az Egyesült Államok elnökének a férjét.

Bár Melania Trump a világ egyik legnagyobb hatalmú emberének a felesége, így gyakorlatilag az elsőszámú first lady, annyira nincs szem előtt, hogy ha nem mutatják be most ezt a filmet, elfelejtettem volna a létezését. Pedig okozott pár felejthetetlen pillanatot férje első elnöksége alatt.