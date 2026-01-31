Babiš kisebbik koalíciós partnere máris nekirontott az államfőnek, új politikai kultúra jelent meg Csehországban

Háborúvá fajult az államfő és az új kormány külügyminiszterének konfliktusa Csehországban.

Petr Pavel nyilvánosságra hozta, hogy Petr Macinka fenyegetőző sms-ekben követelte, hagyja jóvá a botrányhős Filip Turek környezetvédelmi miniszteri jelölését.

Mivel fenyeget Macinka, a legkisebb koalíciós párt, az Autósok pártelnöke? Miért blokkolja Turek kinevezését Pavel? És mit tesz mindeközben a miniszterelnök, Andrej Babiš?

A magyar közéleten edződött olvasónak talán viharnak tűnik egy pohár vízben a cseh belpolitika legújabb botránya, elvégre már hozzászokhattunk, hogy vezető politikusok is elképesztő stílusban kommunikálnak. Csehországban azonban az Autósok pártja bevitte a politikai mainstreambe azt a stílust, amit eddig csak marginális, szélsőséges pártok használtak. Miután Andrej Babiš a büntetőügye miatt rá van utalva a két kisebb, egyaránt populista koalíciós partnerére – az Autósok mellett a Mi Hazánk cseh megfelelőjeként leírható SPD-re –, azok cserébe fontos pozíciókat és tárcákat kértek.

Így lett külügyminiszter az Autósok pártelnökéből, Petr Macinkából is, akit a pártja eredetileg a környezetvédelmi tárca élére jelölt, de végül kénytelen volt elvinni a külügyet, miután az első miniszterjelölt teljesen szalonképtelenné vált. Ő az a Filip Turek, akinek a választások után nyilvánosságra hozott, vállalhatatlan régebbi Facebook-posztjai után alább kellett adni az igényeiből, és meg kellett volna elégednie a környezetvédelemmel, Petr Pavel államfő azonban semmilyen miniszterré nem hajlandó kinevezni a szerinte alkotmányos kockázatot jelentő Tureket. Ez a konfliktus erősödött odáig, hogy Macinka két, zsarolásként is értelmezhető üzenetet küldött az elnök tanácsadójának, Petr Kolářnak.

Az üzenetekben Macinka világossá tette, ha Pavel nem nevezi ki miniszternek Tureket, akkor „olyan módon égetem fel a hidakat, ami a politikatudomány tankönyveibe is bekerülhet, mint a koalíciós kormányzás extrém esete” – írta Macinka, aki egy másik helyen úgy fogalmaz: „Megértem, hogy az elnök úr nem hagyja magát zsarolni, de a politika a kompromisszumokról szól (…) Ha nem tesz semmit, vagy legalábbis nem hajlandó tárgyalni Turek ügyéről, a következmények nagyon meg fogják lepni”.

Pavel erre kedden nyilvánosságra hozta az üzeneteket, továbbá átadta őket a biztonsági szolgálatoknak és a jogászoknak, vizsgálják meg, nincs-e szó zsarolásról. A kirobbant botrányt Babiš igyekezett csillapítani, mindkét felet nyugalomra intve, míg az ellenzék lemondásra szólította fel Macinkát, aki azzal védekezett, hogy ez csak politikai alkudozás, nem bűncselekmény. A kedélyek azóta némiképp lecsendesedtek, mivel a felek elutaztak: Pavel az előre bejelentett szabadságát tölti (motorozik Spanyolországban), míg Macinka előbb Brüsszelbe utazott, a jövő héten pedig Washingtonba lesz hivatalos. Az ügy azonban csak átmenetileg került nyugvópontra: vasárnap demonstrációt hirdettek Pavel támogatására Prágában, és az ellenzék jövő hétre rendkívüli ülést hív össze a bizalmatlansági indítvány miatt.