Borízű hang #255 [hosszú]: A háttérthatalom együgyű pártja

Az emberiség szellemi és morális haladásának zálogát nyíltan zászlóshajójára tűző műsorunk homlokterében ezúttal is parádés, a maguk nemében egyedülálló ötletekkel ismét tele a padlás. Ezúton kívánjuk fölhívni az arra egyébként érdemtelen illetékesek figyelmét.
00:53 A Blackrock szponzorálásával. A kínai néni és a tisztogatás. A szívószálpápa rendszáma.
20:09 Lázár János és a cigányok. Lázár János szavainak hatása Tiszaburán. Az említett Fabók Bálint-cikk a sikeres cigányokról.
27:33 Fasizmus és földtulajdon. Macskakaparós sorsjegy és Brunello Cuccinelli.
32:26 Kvíz: TFR. A kínai egykepolitika vége.
36:43 Ivan Krasztev és a szláv népesedési háború. A kollektív parkolási képességek szerepe a geopolitikai játszmákban, különös tekintettel Tajvan lerohanására. Rommel és Guderian bezzeg tudtak párhuzamosan parkolni!
44:50 Honosítások a 2030-as vébére.
47:23 A legtávolabbi hallgató. Randevúk szociológusokkal és gyökerekkel.
51:02 Visszatér a Heti hetes. Új idők új Bajor Imréje. Amikor Simicska szerint Orbán meg akarta venni az RTL-t, csak nem volt pénze.