Büntetőeljárás indult, miután baltával támadtak a Tisza önkénteseire

Pénteken számolt be arról Magyar Péter, hogy a Tisza önkéntesei kopogtatni voltak egy debreceni lakótelepen, amikor egy férfi hazaárulóknak nevezte őket, és annak ellenére kezdte el baltával üldözni őket, hogy több emelettel lejjebb mentek, hogy elkerüljék a konfrontációt. A pártelnök azt is közölte, a fiatalok el tudtak szaladni, így személyi sérülés szerencsére nem történt.”

A Telex megkeresésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte: „az eset körülményeit a rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja. A nyomozás érdekeire tekintettel jelenleg nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni”.

A támadást elítélte Papp László, Debrecen fideszes polgármestere is.