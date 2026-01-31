Csézyt indítja a Tisza Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-es választókerületében

Csézy lesz a Tisza képviselőjelöltje a mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerületben - jelentette be Magyar Péter Facebook-oldalán, egy videóban.

Csézi Erzsébet Csézy néven énekesnő, 2008-ban ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, 4 albuma jelent meg, az utolsó 2017-ben. Tervezőként is ismert, ő tervezte azt az estélyi ruhát is, amelyben Karikó átvette a Nobel-díjat.

A Tisza már tavaly november végén bejelentette a 106-ból 104 egyéni jelöltjét egy előválasztási folyamatot követően (a budapesti 3. körzetben Magyar Péternek nem volt ellenfele), de akkor jelezték, hogy az egyik nyíregyházi és a mezőkövesdi választókerület jelöltjét később nevezik meg. A nyíregyházi központú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es körzetben végül Gajdos László állatkerti igazgatót indítja a Tisza.

Címlapkép: Csézy/Facebook