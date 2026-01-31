Epstein akták: András herceg négykézláb, Elon Musk bulizna, Robert Fico tanácsadója pedig már le is mondott

Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken hozott nyilvánosságra 3 millió oldalnyi dokumentumot a szexuális visszaélések miatt elítélt, később öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatos nyomozati anyagból. Ezekben előkerül egy szlovák miniszterelnöki tanácsadó, András exherceg négykézláb, emailváltások Elon Muskkal és egy budapesti lakás is.

Miroslav Lajčák szlovák miniszterelnöki tanácsadó lemondott tisztségéről, miután kiderült, neve szerepel az Epstein-aktákban, írja a Paraméter. Robert Fico miniszterelnök elfogadta tanácsadója lemondását.

Miroslav Lajčák és Jeffrey Epstein Fotó: Department of Justice

Lajčák 2018-ban, külügyminiszterkén azt írta Epsteinek „Üdv Kijevből! Megerősíthetem, hogy a lányok itt gyönyörűek, mint mindig” – idézi a lap. Nem sokkal később a Tátrából és Moszkvából is üzent Epsteinnek, még mindig miniszterként. A Moszkvából küldött fénykép ki van takarva a nyilvánosságra hozott dokumentumokból, de az kiderül, Eptsein arra volt kíváncsi, milyen belülről a hely, amit Lajčák fotózott. Erre a külügyminiszter azt válaszolta, hogy „a lányok hihetetlenek”, Epstein pedig úgy reagált, ezek a lányok jelentik a legjobb orosz exportárut.

Egy másik üzenetváltásban Lajčák azt kérdezi, miért nem hívja meg őt Epstein „ilyen játékokra”. Epstein ezt követően nőket ajánlott fel neki, miközben gúnyosan megjegyezte, hogy azok számára valószínűleg túl fiatalok, mivel még nem töltötték be a 30. életévüket. Lajčák neve 346 alkalommal bukkan fel a dokumentumokban.

A dokumentumok között olyan fényképek is szerepelnek, amelyek András exherceget ábrázolják négykézláb, egy földön fekvő nő fölött, írja a BBC. Két fényképen András megérinti a teljesen felöltözött nő hasát, egy másikon pedig a kamerába néz. Azt nem tudni, ki a képeken lévő nő.

András exherceg Fotó: Department of Justice

A most közzétett e-mailek szerint Epstein 2010 augusztusában elhívta a brit herceget, egy 26 éves orosz nővel közös vacsorára. Ez mindössze két évvel azután történt, hogy Epstein kiskorúak szexuális zaklatása miatt bűnösnek vallotta magát. András herceg kapcsolata Epsteinnel már korábban is ismert volt, emiatt minden rangjától megfosztották, nem jogosult a hercegi cím viselésére sem.

A most nyilvánosságra hozott anyagok között szerepelnek Epstein emailváltásai Elon Muskkal, a Tesla vezérigazgatójával is. Ezek szerint többször is szóba került egy közös utazás Epstein magánszigetére 2012 és 2013 között. Az egyik üzenetben Musk arról érdeklődik, mikor lesz „a legvadabb buli” a szigeten. A 2012 novemberi e-mailekből kiderül, hogy Epstein megkérdezte, hány embert kell Musknak helikopterrel a szigetre vinne, mire Musk azt válaszolta, hogy csak őt és akkori feleségét, Talulah Riley-t.

Egy 2012 karácsonyán küldött emailben Musk azt kérdezi Epsteintől, tervez-e valamilyen bulit, mert neki „szüksége van egy kis kikapcsolódásra”. Azt írja, nagyon sokat dolgozott az évben, és karácsony után a gyerekei hazamentek, „tényleg szeretném belevetni magam a bulizásba Saint Barts-on vagy máshol, és kiengedni egy kicsit”, hozzátéve, hogy egy „nyugodt szigeti élmény” éppen az ellenkezője annak, amire vágyik.

Egy másik, 2013 végéről származó emailváltásban Musk és Epstein a pénzember szigetére tervezett látogatásról beszélgetnek, és a logisztikát és a dátumokat egyeztetik.Arra ugyanakkor semmilyen bizonyíték nincs, hogy Musk valaha is ellátogatott volna Epstein hírhedt magánszigetére, és Muskot nem is gyanúsítják semmilyen bűncselekménnyel az ügyben.

Az most közzé tett kiadott iratokban Donald Trump amerikai elnök neve több százszor előkerül. Trump jó barátságban volt Epsteinnel, de az elnök azt állítja, már régóta megszakadt a kapcsolatuk, és semmit nem tudott arról hogy Epstein szexuális bűncselkeményeket követett el.

Egy budapesti lakás is feltűnik a dokumentumokban. Egy norvég építész, Haakon Gundersen küldte el egy lakás címét (1068 Budapest, Király utca 70.) Epsteinnek email-en 2017 januárjában. Epstein annyit válaszolt erre, hogy kérlek, add el, amilyen gyorsan csak tudod. Erről a lakásról több részlet nem derül ki.