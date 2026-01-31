Felakaszthatta magát egy bántalmazott fiú az ercsi iskolában

Csütörtökön egy ötödikes fiú a kapucnijánál fogva a fogasra akaszkodott az ercsi általános iskolában – írja a HVG. A lap szerint a mentők a fiút stabil állapotban szállították kórházba, és az ügy hátterében bántalmazás állhat.

Az iskola fenntartója, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ megerősítette az értesülést. Azt írták: „A fenntartó az intézményvezetőtől értesült az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában történt, tanulók közti konfliktusról, melynek során egy tanuló a kapucnijánál fogva a fogasra akaszkodott. A tanulót a társai azonnal leszedték a fogasról, sérülés nem történt. Az érintett tanulók felelősségét fegyelmi eljárás keretében vizsgálja az iskola.”

Sem a polgármester, sem az iskola igazgatója nem reagált a megkeresésekre. A HVG helyi forrásai alapján azt írja, hogy a fiú ötödikes és osztálytársai régóta bántalmazták verbálisan és fizikailag is. A rendszeres bántalmazások miatt mondhatott fel az iskolaőr is korábban.

A tankerületi központ megerősítette, hogy az utóbbi időben több bejelentés is érkezett hozzájuk „az intézményben előforduló fegyelmi problémákról, melyek kezelésében a fenntartó, az iskola és a helyi önkormányzat együttműködik”. A kialakult helyzet kezelését iskolapszichológus is segíti – tették hozzá. Azt is közölték, hogy az iskolában jelneleg tényleg nincs iskolaőr.

Az Ercsi Eötvös József Általános Iskolában „az elmúlt időszakban megszaporodtak az agresszív cselekmények, verekedések, rongálások, valamint a pedagógusokkal szembeni verbális konfliktusok” – olvasható egy, a város képviselő-testülete által a napokban tárgyalt előterjesztésben, amit az iskola igazgatója nyújtott be. Az intézményvezető azt szerette volna elérni, hogy kamerázzák be az iskolát, mert másképp nem tudják fenntartani a rendet.

