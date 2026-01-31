Hétvégi olvasnivalók trollfarmokról, új világrendről, és az egyház és a pártpolitika kapcsolatáról

Szép napot, ez itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legérdekesebb-fontosabb nagyobb anyagaival. A választáshoz közeledve nem túl meglepő módon sűrű szombatunk lesz, érdemes lesz minket követni ma is. Akad amúgy mindenféle hírlevelünk, itt lehet feliratkozni rájuk.

Az élet itthon

Pénteken mutattuk be a Fidesz saját trollfarmját, ami mögött a Digitális Polgári Köröket is szervező Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség áll. Cikkünkből kiderül, hogy több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata” pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.

A hét egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó cikke Orbán Áronról, a miniszterelnök öccséről szólt: mint megírtuk, a fiatalabb Orbán családi kapcsolatával is dicsekedett azokon a fegyverbeszerzési tárgyalásokon, amiket egy volt KGB-s kém szervezett.

A héten ott voltunk Ruszin-Szendi Romulusz egyeki fórumán, megjelent riportunk Magyarország legkisebb településéről, a tizenhárom lakosú Iborfiáról ahol az elmúlt választásokon rendre a Fidesz nyert, és megírtuk, hogy a civilek petíciója és a Tisza védte meg a balatonszemesi focipályát a Fidesztől.

Jártunk a fővárosi közgyűlésen, ahol elvétve esett szó fővárosi ügyekről, és ahol sikertelenül próbálta trollkodni egymást a Fidesz és a Tisza, de legalább kiderült, hogy az újpesti rakparton lehúzhatja a bulihajók rolóját a főváros. Lázár kivégzéses és cigányfoglalkoztatási ötleteiről meg a nem létező védőpajzsról kérdeztük Gulyást a kormányinfón, megírtuk, hogy kell-e már temetni az MSZP-t, és bemutattuk, hogy közel 100 milliárdos vagyon válhatott köddé az MNB-alapítvány svájci, luxusingatlanokkal foglalkozó cégénél. Valamint megírtuk, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia vezetősége szerint ugyan „a katolikus egyház pártpolitikában nem vesz részt”, de egy-két püspök azért csak odaáll a Fidesz mellé.

Sőt, megírtuk azt is, hogy Sárospatakon egy fénykép borzolta fel a politikai kedélyeket, megnéztük, hogyan terjedtek el a személyre szabott logók a kormánypárti politikusoknál, összefoglaltuk, mit lehet tudni a kispártok választási terveiről, és foglalkoztunk azzal is, hogy Lázár János milyen helyzetbe juttatta magát és a pártát a cigányozással.

Erőszak

Fotó: Kristóf Balázs/444

Egy évvel ezelőtt ölte meg a Budapesten élő japán nőt, Megumi Andersont a volt férje. A gyilkosság tavaly megrázta a nyilvánosságot, elsősorban azért, mert élesen mutatott rá a rendszerszintű hibákra. Csütörtök este Megumi barátai megemlékezést is szerveztek, beszámoltunk arról is.

Megírtuk továbbá, hogy már az ügyészség szerint is szexuális erőszak történhetett a Képzőművészeti Egyetem kollégiumában, ezért újratárgyalás jöhet R. ügyében.

Világ

Jó sűrű hét volt a világpolitikában is, rögtön kezdésként podcastunkat ajánlom, melyben Grönlandtól Iránig rengeteg mindenről volt szó Takács Lili, Takács Márk, és Takácsy Dorka között. Részletes cikkben foglalkoztunk az új amerikai védelmi stratégiával, megírtuk az Iránnal szemben felerősödő fenyegetések miatt, hogy mi várhat az országra egy esetleges amerikai támadás után, azt, hogy mit jelenthet az, hogy Hszi Csin-ping lefejezte a hadsereg vezetését, valamint hogy saját képviselői szúrták hátba Orbán patrióta barátját, Geert Wilderst.

Követtük egész héten át a minnesotai eseményeket: megírtuk, hogy szokatlanul nagy republikánus felzúdulást okozott Alex Pretti meggyilkolása, írtunk Greg Bovinóról, aki fontos arca volt Trump bevándorlásellenes kampányának, de végül félreállították, és foglalkoztunk azzal is, hogy milyen lépésekkel próbálhatja meg csillapítani a kedélyeket a Trump-kormányzat. És ha már Trump: összefoglaltuk azt is, hogy hogyan őrjítette meg az internetezők egy jelentős hányadát a Fehér Ház egy magányos, a halálba menetelő pingvinnel.

Erős helyszíni riporttal jelentkeztünk Ukrajnából, a 93. „Holodnij Jar” dandár harckocsizói többek között arról beszéltek nekünk, hogy öngyilkos küldetés-e kigurulni a nyílt mezőre, hogy magukra vonják az orosz drónokat.

Könyv

A lassan egy évtizede Dél-Kelet-Ázsiában élő Barnás Ferenccel új regénye tavaly az év egyik legjobb könyve volt itthon. A regény mellett Mészöly és Hajnóczy prózájáról, külső és belső káoszról, a fájdalom szerepéről és az ősszületésről is beszélgettünk a Nem rossz könyvek legújabb epizódjában.