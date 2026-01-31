Kikaptak a címvédő hollandoktól, de így is közel az Eb-elődöntő a női vízilabdázóknak

A magyar női vízilabda-válogatott 5-4-re kikapott szombaton a címvédő Hollandiától a funchali Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában.

Az egygólos vereség ellenére – és a spanyolok korábbi legyőzésének köszönhetően – a csapat így is bejuthat az elődöntőbe, ha vasárnap legyőzi a gyengébb játékerőt képviselő Izraelt.

A szombati mérkőzésen nagyon kevés gól volt, a magyar kapuban Neszmély Boglárka kimagasló teljesítményt nyújtott, többek között védett három ötméterest.

Szilágyi Dorottya (j) és a holland Fleurien Bosveld. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

A tavaly vb-ezüstérmes magyarok hétfőn 9-7-re verték az olimpiai bajnok spanyolokat, kedden 28-3-ra a románokat, csütörtökön pedig 28-4-re a portugálokat. A spanyolok elleni három pontot magunkkal vittük a középdöntőbe, így még ha a hollandok ki is kapnak a spanyoloktól, hármas körbeverés esetén sem lehetünk harmadikak. Az elődöntőben a világbajnoki címvédő görögökkel vagy az olaszokkal játszhatunk. (via MTI)