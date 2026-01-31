Kiterjedt áramkimaradások vannak Ukrajnában és Moldovában, a hetek óta fűtés nélkül lévő Kijevben drámai a helyzet

Kijev Fotó: MAXYM MARUSENKO/NurPhoto via AFP

Kiterjedt áramkimaradások vannak szombat kora reggel óta Ukrajnában és Moldovában. Az ukrán villamosenergia-hálózat feszültségcsökkenése miatt Moldovában vészleállítást rendeltek el. A moldáv fővárosban, Kisinyovban a közlekedési lámpák nem működtek, és a legtöbb kerületben megszűnt az áramellátás.

Mindeközben Ukrajnában is szükségállásokra került sor. Kijevben leállt a metró, és a vízellátás is megszakadt. A városvezetés ideiglenes kimaradásról beszél, aminek a pontos oka egyelőre nem ismert.

Kijevben hetek óta nincsen fűtés

Ahogy helyszíni riportunkban is írjuk, az ukrán energetikai infrastruktúra ellen negyedik éve zajló orosz légihadjárat idén elkezdte teremni gonosz gyümölcsét, januárban hetekre nulla fok alá csökkent a hőmérséklet Ukrajna-szerte, az erős havazás pedig fény (és hő)-visszaverő réteget terített az egész országra, fokozva a hideget.

Moszkva ekkor úgy döntött: kiterjedt légicsapásokkal megpróbálja a hárommilliós főváros, Kijev lakosságának élete legnyomorúságosabb telét előidézni. Ilyen hidegben a lakások napok alatt teljesen kihűlnek és mindenféle javítás exponenciálisan nehezebbé válik, ridegebb az acél, másképp viselkedik az anyag a hegesztőpálca alatt.

Nemrég egy holokauszttúlélő fagyott halálra kijevi otthonában. Az ukrán fővárosban jelenleg mínusz 11 fok van, éjszaka mínusz 18 lesz, amit jelen állás szerint áram és víz nélkül kell kibírniuk az ott élőknek. (via Kyiv Independent, ORF)