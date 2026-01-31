Olvasónknak hozzájárulási nyilatkozatot küldtek: csak akkor mehetnének debreceni óvodások az állatkertbe, ha fotózkodnak a Fidesz képviselőjelöltjével

„Alulírott, mint a gondozott gyermek törvényes képviselője, ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekemről készült fotók és videófelvételek – amelyek a 2026. február 02.-án (hétfő) 9 óra 30 perctől kezdődő „Medveles az Állatkertben!" címen megtartásra kerülő különleges programnapon – megjelenjenek Dr. Barcsa Lajos alpolgármester hivatalos közösségi média felületein” – így kezdődik az a hozzájárulási nyilatkozat, amit a 444 egyik olvasójának kellett aláírnia, hogy óvodás gyermeke elmehessen hétfőn a debreceni állatkertbe.

Olvasónk a napokban kapott üzenetet az egyik óvodapedagógustól a szülői Facebook-csoportban a nyilatkozatról, amit a poszt szerint minden szülőnek alá kell írnia, különben nem mehetnek a gyerekek a rendezvényre.

Barcsa Lajos (barna öltönyben) Fotó: Barcsa Lajos Facebook

A programot a helyi óvodáknak szervezik, ez az esemény Facebook-oldala, de itt semmilyen tájékoztatás nincs az adatvédelemről és erről a részvételi feltételről.

A nyilatkozat szerint a szülő tudomásul veszi, hogy „a felvételek kizárólag az esemény dokumentálását és a közösségi tájékoztatást szolgálják, és azok semmilyen módon nem kerülnek kereskedelmi felhasználásra”.

„A megosztás során a gyermekek nevét nem tüntetik fel, és a képi anyagok közzététele során a gyermekek méltóságának és személyiségi jogainak védelme kiemelt szempont” – olvasható a nyilatkozatban.

Barcsa Lajos 2014 novembere óta alpolgármester Debrecenben. A 2026-os országgyűlési választáson őt indítja a Fidesz Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületében (ez az egyik debreceni körzet), erről még a párt kongresszusa előtt egy podcastban beszélt Kósa Lajos, aki 1998 óta képviseli a körzetet a parlamentben.

E-mailen kerestük Barcsa Lajost, hogy megtudjuk, tudott-e a nyilatkozatról, az ő kérésére küldték-e ki, és hogy egyetért-e ezzel a gyakorlattal. Ha válaszol, frissítjük a cikket.