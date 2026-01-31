Olvasónknak hozzájárulási nyilatkozatot küldtek: csak akkor mehetnének debreceni óvodások az állatkertbe, ha fotózkodnak a Fidesz képviselőjelöltjével

„Alulírott, mint a gondozott gyermek törvényes képviselője, ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy gyermekemről készült fotók és videófelvételek – amelyek a 2026. február 02.-án (hétfő) 9 óra 30 perctől kezdődő „Medveles az Állatkertben!" címen megtartásra kerülő különleges programnapon – megjelenjenek Dr. Barcsa Lajos alpolgármester hivatalos közösségi média felületein” – így kezdődik az a hozzájárulási nyilatkozat, amit a 444 egyik olvasójának kellett aláírnia, hogy óvodás gyermeke elmehessen hétfőn a debreceni állatkertbe.

Olvasónk a napokban kapott üzenetet az egyik óvodapedagógustól a szülői Facebook-csoportban a nyilatkozatról, amit a poszt szerint minden szülőnek alá kell írnia, különben nem mehetnek a gyerekek a rendezvényre.

Barcsa Lajos (barna öltönyben)
Fotó: Barcsa Lajos Facebook

A programot a helyi óvodáknak szervezik, ez az esemény Facebook-oldala, de itt semmilyen tájékoztatás nincs az adatvédelemről és erről a részvételi feltételről.

A nyilatkozat szerint a szülő tudomásul veszi, hogy „a felvételek kizárólag az esemény dokumentálását és a közösségi tájékoztatást szolgálják, és azok semmilyen módon nem kerülnek kereskedelmi felhasználásra”.

„A megosztás során a gyermekek nevét nem tüntetik fel, és a képi anyagok közzététele során a gyermekek méltóságának és személyiségi jogainak védelme kiemelt szempont” – olvasható a nyilatkozatban.

Barcsa Lajos 2014 novembere óta alpolgármester Debrecenben. A 2026-os országgyűlési választáson őt indítja a Fidesz Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületében (ez az egyik debreceni körzet), erről még a párt kongresszusa előtt egy podcastban beszélt Kósa Lajos, aki 1998 óta képviseli a körzetet a parlamentben.

E-mailen kerestük Barcsa Lajost, hogy megtudjuk, tudott-e a nyilatkozatról, az ő kérésére küldték-e ki, és hogy egyetért-e ezzel a gyakorlattal. Ha válaszol, frissítjük a cikket.

Hajdú-Bihar 01

Debrecen január 21. 10:15
Fontos jelöltek
  1. Barcsa Lajos
    Barcsa Lajos
    FIDESZ
  2. Tárkányi Zsolt
    Tárkányi Zsolt
    Tisza
  3. Salánkiné Kuti Zsuzsanna
    Salánkiné Kuti Zsuzsanna
    Mi Hazánk
  4. Varga Zoltán
    Varga Zoltán
    DK
Feltételezett erőviszonyok
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
A korábbi választások eredménye alapján.
választás debrecen fidesz Barcsa Lajos képviselőjelölt kampány választás 2026 óvoda
