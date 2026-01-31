Orbán ellentámadásba lendült Lázár cigányozása után Hatvanban

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Menetrend szerint háborúellenes gyűlést tartott szombaton a választási kampányra készülő kormány és pártja, ezúttal Hatvan városában. Mivel a kampánykörút viszonylag jól bejáratott forgatókönyvet követ, a legnagyobb kérdés az e heti esemény előtt az volt, miként próbálja csitítani, próbálja-e egyáltalán csitítani Orbán Viktor és közössége Lázár János Balatonalmádiban elejtett cigányozását – vagy valami új témával próbálják visszaszerezni az irányítást a kampányban.

Az építési miniszter már kétszer is bocsánatot kellett kérjen azután, hogy pusztán wc pucolásra „méltó” belső tartalékként beszélt a magyarországi cigányságról. A balatonalmádi fellépése után pár nappal már tüntetők zavarták meg Lázár János gyöngyösi fórumát, akit ezúttal, politikailag nyilván érthető módon, nem hívtak el Hatvanba.

Míg a Mandiner stúdiójában olyan tapasztalt elemzők vezették fel a műsort, mint Dopeman, Németh Kristóf és VV Béci, a helyszínen Rákay Philip konferálta fel a szónokokat. A stáb rövidre vágta ezúttal a felvezető műsort: a helyi jelöltek mellett csak Orbán Balázs politikai igazgató kapott szót, de ő sem időzött sokat a színpadon. Orbán Balázson – aki a Fidesz kampányfőnöke egyben, és akit sok támadás ér mostanában – érződött az igyekezet. A beszéd egy pontján kijelentette, hogy olyat ő még legalábbis nem látott, mint amire Orbán Viktor képes:

„képben van mindennel, ha egy ügyben elvarratlan szál marad, inkább kétszer is utánamegy, csak hogy minden a helyére kerüljön; nem bólogatókat keres, hanem ellenvéleményeket kér, azt akarja tudni, kibírja-e az elképzelés a vita próbáját. A politikája is szépen megállja a helyét”

– ráadásul, folytatta az ifjabb Orbán, a kormányfő négyszemközt is azt mondja, amit nyilvánosan is, nem sunnyog, nem lapít; ha lehet hinni a politikai igazgatónak, nem csak megtiszteltetés, de hatalmas élmény vele együtt dolgozni nap mint nap.

Utána már jött az igazi Orbán, a szokásos hosszú bevonulás után, pacsizva, szelfizve, lapogatva a „közönséggel” – fickós formában volt,

egyből fel is kérdezte az elbambult Philipet, nincs-e kedve felkonferálni őt, esetleg alszik tovább a hokedlin.