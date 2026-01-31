Tíz évre eltiltottak a focitól egy 14 éves magyar kapust

Január 24-én, a Heves megyei bajnokság C-csoportjában csapott össze a Gyöngyöstarjáni RE és a Domoszló SK U15-ös csapata. Az összecsapás szó szerint is értendő, mert a domszlóiak kapusa piros lapot kapott, ami után elszabadultak az indulatok. Kiállítása után a 14 éves játékos „részt vett a nézők között kialakult konfliktusos helyzetben, melynek során súlyos, erőszakos cselekményeket követett el”- írja az esetről beszámoló HEOL.

Az MLSZ fegyelmi bizottsága ezek után tíz évre eltiltotta a kapust minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, azaz 2036. január 24-ig nem focizhat. (via HVG)