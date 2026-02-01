A bíróság elrendelte a minnesotai bevándorlási razzia után őrizetbe vett 5 éves fiú és apja szabadon bocsátását

Egy szövetségi bíró szombaton elrendelte Adrian Conejo Arias és ötéves fia, Liam Conejo Ramos szabadon bocsátását, akiket a bevándorlási hivatal (ICE) ügynökei tartóztattak le egy minnesotai razzia során. A kisfiú – akit a virálissá vált fotón kék nyuszis sapkában láttak a háza előtt, miközben a szövetségi ügynökök ott álltak mellette – az egyik négy tanuló közül, akiket a hónap elején Minneapolis egyik külvárosában tartóztattak le a bevándorlási hivatal dolgozói, a Columbia Heights Public School District tájékoztatása szerint.

Fotó: Rachel James/Rachel James via REUTERS

Az ügy gyökere a rosszul átgondolt és hozzá nem értő módon végrehajtott kormányzati célkitűzésben rejlik, amely napi kitoloncolási kvóták teljesítésére törekszik, látszólag még akkor is, ha ez gyermekek traumatizálásával jár. Végső soron a kérelmezők visszatérhetnek hazájukba – akár kényszerrel, akár önként – a bonyolult amerikai bevándorlási rendszer miatt. De ez a visszatérés rendezettebb és humánusabb módon kell, hogy történjen, mint a jelenleg érvényben lévő gyakorlat

– írta Fred Biery amerikai kerületi bíró a szombaton közzétett ítéletében.

Az ecuadori fiú és apja, akik legálisan léptek be az Egyesült Államokba menedékjogot kérve, egy családi fogvatartó központba kerültek Dilley-ben, Texas államban – mondta korábban ügyvédjük a Reutersnek.

Biery bíró, akit korábban Bill Clinton elnök nevezett ki, élesen bírálta Donald Trump kormányzatát háromoldalas végzésében. Trump adminisztrációjának viselkedését az amerikai Függetlenségi Nyilatkozatban elítélt brit királyéhoz hasonlította, aki „seregnyi tisztviselőt küldött, hogy zaklassák népünket”, „belföldi lázadást gerjesztett közöttünk” és „nagy fegyveres csapatokat szállásolt el közöttünk”. Biery rámutatott a Alkotmány előírására, miszerint a letartóztatási parancsnak a bírónak a bűncselekmény valószínű okára vonatkozó megállapításán kell alapulnia. Az „adminisztratív parancsok”, amelyeket a bevándorlási tisztviselők adnak ki, szerinte „olyan, mintha a róka őrizné a tyúkólat”.

Az elmúlt hetekben Donald Trump amerikai elnök fokozta a bevándorlásellenes intézkedéseket Minneapolisban az „Operation Metro Surge” nevű kezdeményezés keretében, melyek során az ICE-ügynökök két amerikai állampolgárt is agyonlőttek. (via Reuters)