Ezúttal református templomban kampányoltak a fideszes politikusok

Mint oly régóta minden kampányban, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, más fideszes politikusokkal az oldalán, most is sorra járja a templomokat és egyházi fenntartású intézményeket, hogy átadja a fejlesztéseket és az aktuális politikai üzenetet.

Ami most is így hangzik: ha nem a Fideszre szavaztok, akkor jönnek a tankok és a muszlimok.

Soltész Miklós ezúttal Miskolcon, a megújult hejőcsabai református templom átadóján beszélt, majd az MTI-nek kifejtette: 2010 óta 3800 templomot újítottak fel a Kárpát-medencében és kétszáz újat is építettek. Ez a gondolkodás „szembe megy azzal az őrült folyamattal”, amiben Észak- és Nyugat Európában a templomokból diszkót, szórakozóhelyet, mászófalakat, adott esetben mecsetet építenek. „Ez is mutatja Európa egy részének az állapotát, azt, hogy sem a vadliberális diktatúrával szemben, sem pedig a muszlim előretörésével nem tudnak fölmutatni semmit”.

Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője is beszédet mondott a templomban, hogy is ne mondott volna, és hangsúlyozta, hogy a közel százéves templomtorony felújítása a kormány, az egyház, a helyi közösség és a gyülekezet összefogásának eredménye. Ugyanakkor aláhúzta, az MTI tudósítása szerint, hogy

„korábban nem mindig volt biztosított az egyházak támogatása, ma viszont olyan kormány van, amelyre számítani lehet és ez reményt ad a további fejlesztésekhez”.

Két nappal korábban Soltész a kunszentmiklósi katolikus közösség tulajdonában lévő tornaterem átadási ünnepségén beszélt arról, hogy nagyon kell a támogatás a kormánynak, mert különben nem lesz több felújítás: „Tudom, hogy szeretnék a régi iskolaépületet is felújítani, amelyik még a millennium évében épült, mi azonban csak akkor tudunk erre ígéretet tenni, ha béke és békesség marad, mert akkor lesz rá erőnk”. (MTI)