Hogyan készült az interjú, amiben Orbán Viktor először nyílt meg?

POLITIKA
Csütörtök este a budapesti CEU Nádor utcai főépületében, a Socrates Program vendégelőadói sorozatában Jávor István fotográfussal, dokumentumfilmessel, a Fekete Doboz elindítójával volt egy érdekes beszélgetés, aminek az elején szó esett Orbán Viktor első nagy portréinterjújáról, amit 1989. április 11-én rögzítettek, és a Youtube-on szoktak róla keringeni rövid részletek. (A több mint 2 órás interjút, amit Lovas Zoltán készített és Jávor István rögzített, az OSA archívumában őrizték meg teljes egészében.)

Forrás: OSA

A 77 éves Jávor István a nagyközönség előtt nem eléggé ismert, pedig nagyon fontos alakja a Kádár-rendszer ellenzékének és rendszerváltásnak, néhány információ a munkáiról a teljesség igénye nélkül:

  • Fényképésztanulóból lett a MAFILM standfotósa, és olyan filmeknél fotózott, mint a Régi idők focija vagy a Megáll az idő.
  • 1979 és 1981 között a lakásán tartották a Hétfői Szabadegyetem illegális összejöveteleit.
  • Részt vett olyan szamizdatok előállításában és terjesztésében, mint az Ellenpontok vagy a Beszélő.
  • Fotózott Amerikában és a nyomorgó Kárpátalján – ahova a párttitkár nagybátyjának közbenjárásával a beregszászi párttitkárnak hála tudott kijutni – meg Erdélyben is, utóbbiba öt éven át rendszeresen eljárt, és írógépet is átcsempészett az ottani ellenzékieknek.
  • Titokban videóinterjúkat készített a demokratikus ellenzék tagjaival és egykori 56-osokkal.
  • 1987-ben egyike volt a Fekete Doboz öt alapítójának, majd egyik vezetője lett a Fekete Doboz Alapítványnak.
  • Operatőrként ott volt a rendszerváltáshoz vezető ellenzéki tüntetéseken, az Ellenzéki Kerekasztalnál és a romániai forradalomban.
  • Az 1990-es évektől marginalizált rétegek és kisebbségek életéről készített dokumentumfilmeket, illetve tanított.

Tényleg nagyon érdekes ez az életút, akit mélyebben érdekel, annak ajánlom egy 3 órás életútinterjú leiratát.

A beszélgetés elején leadták a Bibó István Szakkollégiumban felvett interjú pár perces részletét:

