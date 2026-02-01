Hogyan készült az interjú, amiben Orbán Viktor először nyílt meg?

Csütörtök este a budapesti CEU Nádor utcai főépületében, a Socrates Program vendégelőadói sorozatában Jávor István fotográfussal, dokumentumfilmessel, a Fekete Doboz elindítójával volt egy érdekes beszélgetés, aminek az elején szó esett Orbán Viktor első nagy portréinterjújáról, amit 1989. április 11-én rögzítettek, és a Youtube-on szoktak róla keringeni rövid részletek. (A több mint 2 órás interjút, amit Lovas Zoltán készített és Jávor István rögzített, az OSA archívumában őrizték meg teljes egészében.)
A 77 éves Jávor István a nagyközönség előtt nem eléggé ismert, pedig nagyon fontos alakja a Kádár-rendszer ellenzékének és rendszerváltásnak, néhány információ a munkáiról a teljesség igénye nélkül:
Fényképésztanulóból lett a MAFILM standfotósa, és olyan filmeknél fotózott, mint a Régi idők focija vagy a Megáll az idő.
1979 és 1981 között a lakásán tartották a Hétfői Szabadegyetem illegális összejöveteleit.
Részt vett olyan szamizdatok előállításában és terjesztésében, mint az Ellenpontok vagy a Beszélő.
Fotózott Amerikában és a nyomorgó Kárpátalján – ahova a párttitkár nagybátyjának közbenjárásával a beregszászi párttitkárnak hála tudott kijutni – meg Erdélyben is, utóbbiba öt éven át rendszeresen eljárt, és írógépet is átcsempészett az ottani ellenzékieknek.
Titokban videóinterjúkat készített a demokratikus ellenzék tagjaival és egykori 56-osokkal.
1987-ben egyike volt a Fekete Doboz öt alapítójának, majd egyik vezetője lett a Fekete Doboz Alapítványnak.
Operatőrként ott volt a rendszerváltáshoz vezető ellenzéki tüntetéseken, az Ellenzéki Kerekasztalnál és a romániai forradalomban.
Az 1990-es évektől marginalizált rétegek és kisebbségek életéről készített dokumentumfilmeket, illetve tanított.