Magyar Péter bő tízmilliót tudott félretenni, a Tisza pártot pedig ingyen vezeti a vagyonnyilatkozata szerint

POLITIKA
Ahogy a parlamenti politikusoknak, úgy Magyar Péternek is vagyonnyilatkozatot kellett tennie EP-képviselőként.

Magyar nem zárt rossz évet pénzügyileg a júliusi nyitó nyilatkozatához képest,

  • a korábbi 10 millió körüli banki megtakarítása csaknem 32 millióra nőtt, és szinte mindet euróban tartja
  • a 62 millió körüli értékpapíros befektetése (ebből euróban kb. 27 millió forintnyi) és a 3 milliós készpénze pedig maradt nagyjából ugyanennyi.
  • Igaz, közben összeszedett egy 9,2 milliós tartozást is, ennek nagyobb részét magánszemélyek felé, a maradék 3,4 milliót hitelkártya-tartozásként.

Az ingatlanjai és egyéb tulajdonai nem változtak, autója is ugyanaz a Volvo, mint volt. Az egyetlen, 20 forint névértékű 4iG-részvénye már nincs meg.

Magyar egyébként a vagyonnyilatkozata szerint díjazás nélkül végzi a Tisza pártelnöki tevékenységét, és az LLM Zrt. vezetéséért sem kap pénzt.

POLITIKA magyar péter Tisza Párt vagyonnyilatkozat
