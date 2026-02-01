Magyar Péter bő tízmilliót tudott félretenni, a Tisza pártot pedig ingyen vezeti a vagyonnyilatkozata szerint

Ahogy a parlamenti politikusoknak, úgy Magyar Péternek is vagyonnyilatkozatot kellett tennie EP-képviselőként.

Magyar nem zárt rossz évet pénzügyileg a júliusi nyitó nyilatkozatához képest,

a korábbi 10 millió körüli banki megtakarítása csaknem 32 millióra nőtt, és szinte mindet euróban tartja

a 62 millió körüli értékpapíros befektetése (ebből euróban kb. 27 millió forintnyi) és a 3 milliós készpénze pedig maradt nagyjából ugyanennyi.

Igaz, közben összeszedett egy 9,2 milliós tartozást is, ennek nagyobb részét magánszemélyek felé, a maradék 3,4 milliót hitelkártya-tartozásként.

Az ingatlanjai és egyéb tulajdonai nem változtak, autója is ugyanaz a Volvo, mint volt. Az egyetlen, 20 forint névértékű 4iG-részvénye már nincs meg.

Magyar egyébként a vagyonnyilatkozata szerint díjazás nélkül végzi a Tisza pártelnöki tevékenységét, és az LLM Zrt. vezetéséért sem kap pénzt.