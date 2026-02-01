MOK: A magyar pszichiátriai ellátás a szemünk előtt zuhan a mélybe

„A szakma legalább egy évtizede jelzi, a miniszterelnököt is elérve, hogy központi kormányzati beavatkozás nélkül a pszichiátria súlyos bajba kerül. Egy-két EU-s projektet leszámítva érdemi fejlesztés nem történt” – írja közleményében a Magyar Orvosi Kamara.

Nemrég derült ki, hogy két év alatt 15 szakorvos mondott fel az ország legfontosabb pszichiátriai centrumában. A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (OPAI) 40 orvosa, köztük osztályvezető főorvosok, szakorvosok és rezidensek petícióban figyelmeztettek, hogy egyes osztályokon nem teljesülnek a biztonságos betegellátás feltételei, ezért két pszichiátriai osztályt azonnal be kell zárni.

De a MOK közleménye szerint ez a konkrét válság egy régóta tartó folyamat része: „Magyarországon a ’80-as évek óta nem volt olyan aggasztó az öngyilkosságok alakulása, mint az elmúlt 5 évben. Négy évtizeden át – szinte folyamatosan – csökkentek a számok. 2019-ben azonban a csökkenés megállt. Hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk. Ennek oka nem egyetlen esemény, vagy átmeneti probléma, hanem rossz irányú társadalmi folyamatok, és a mentális egészségügy kritikus állapota.”

Sorolják a problémákat:

Pszichiátriai intézmények sora korszerűtlen, olykor embertelen körülmények között működik. Még egyetemi klinikákon is gyakorlat, hogy a betegeket rácsok mögé zárják.

A szakdolgozó- és orvoshiány miatt nem kaphatják meg a betegek a megfelelő törődést.

Az irányítás minden szintjén - intézményvezetők, minisztérium - rendszeres, hogy másodrendű területként kezelik a pszichiátriát, a szakmai vészjelzéseket félresöprik.

Egyes intézményekben a szakmai szempontok mellőzésével, politikai lojalitás alapján, vagy egyenesen pályázat nélkül, jogszabályokat semmibe véve jelölnek ki vezetőket.

A háziorvosok nem kapják meg azokat az ellátási jogosítványokat, például precíz diagnosztikával kombinált gyógyszerfelírási jogot, amelyeket a szakma teljes konszenzussal javasolt.

A pszichoterápia hozzáférhetősége évtizedek óta nem javul, miközben minden szakmai ajánlás szerint kulcseleme lenne a megelőzésnek.

A gyermekek, a krízishelyzetben lévő kamaszok a kapacitáshiány miatt nem jutnak időben megfelelő segítséghez.

A MOK szerint „a betegjogok rendszeresen sérülnek. Nem jutnak hozzá az állampolgárok az őket jog szerint megillető, független szakvizsgálathoz, a bíróságok eseti szakértőkkel próbálnak lavírozni egy túlterhelt, strukturálisan alulfinanszírozott rendszerben. A Kamara és a szakma képviselői a körülmények és jogszabálysértések gyanúja miatt számos alkalommal a minisztériumokhoz fordultak. Érdemi intézkedés nem történt.”

Posztjukat egy képpel zárják: „Így néz ki egy közegészségügyi krízis. A penészes fal csak a dekoráció.”