MOK: A magyar pszichiátriai ellátás a szemünk előtt zuhan a mélybe

„A szakma legalább egy évtizede jelzi, a miniszterelnököt is elérve, hogy központi kormányzati beavatkozás nélkül a pszichiátria súlyos bajba kerül. Egy-két EU-s projektet leszámítva érdemi fejlesztés nem történt” – írja közleményében a Magyar Orvosi Kamara.
Nemrég derült ki, hogy két év alatt 15 szakorvos mondott fel az ország legfontosabb pszichiátriai centrumában. A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetet (OPAI) 40 orvosa, köztük osztályvezető főorvosok, szakorvosok és rezidensek petícióban figyelmeztettek, hogy egyes osztályokon nem teljesülnek a biztonságos betegellátás feltételei, ezért két pszichiátriai osztályt azonnal be kell zárni.
De a MOK közleménye szerint ez a konkrét válság egy régóta tartó folyamat része: „Magyarországon a ’80-as évek óta nem volt olyan aggasztó az öngyilkosságok alakulása, mint az elmúlt 5 évben. Négy évtizeden át – szinte folyamatosan – csökkentek a számok. 2019-ben azonban a csökkenés megállt. Hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk. Ennek oka nem egyetlen esemény, vagy átmeneti probléma, hanem rossz irányú társadalmi folyamatok, és a mentális egészségügy kritikus állapota.”
Sorolják a problémákat:
A MOK szerint „a betegjogok rendszeresen sérülnek. Nem jutnak hozzá az állampolgárok az őket jog szerint megillető, független szakvizsgálathoz, a bíróságok eseti szakértőkkel próbálnak lavírozni egy túlterhelt, strukturálisan alulfinanszírozott rendszerben. A Kamara és a szakma képviselői a körülmények és jogszabálysértések gyanúja miatt számos alkalommal a minisztériumokhoz fordultak. Érdemi intézkedés nem történt.”
Posztjukat egy képpel zárják: „Így néz ki egy közegészségügyi krízis. A penészes fal csak a dekoráció.”