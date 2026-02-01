„Most lepleződik le a Fidesz határon túli politikája”

video
  • Tíz éve a Szlovák Földalap a Beneš-dekrétumok alapján kobozza el magyarok és németek földjeit.
  • A korrupt visszaélésre a legnagyobb ellenzéki párt hívta fel a figyelmet Szlovákiában.
  • Erre Robert Fico és kormánya befeszült, és hozott egy törvényt, ami féléves szabadságvesztéssel sújthatja azokat, akik megkérdőjelezik a magyar kisebbség kollektív bűnösségét kimondó és a vagyonelkobzást lehetővé tevő Beneš-dekrétumokat.
  • Pénteken emiatt tüntettek Pozsonyban, ahonnan rendőrök vittek el egy magyar politikust.
