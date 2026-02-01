Nem vezényelték oda és nem bűnöző, mondja az egyik tüntető, aki a gyöngyösi fórumon vonta felelősségre Lázárt

Hogy mi történt Gyöngyösön? Olyasmi, amit én se láttam korábban. Láttam sok mindent már pedig. De olyat, hogy bűnözők bandába szerveződne, egy párt megbízásából, elmenjenek egy békés összejövetelre, mint a mi Lázárinfónk Gyöngyösön, és ott szervezetten balhét csináljanak, azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a fideszeseket, ilyet még nem láttam, és ezt nem fogjuk elfogadni

– mondta Orbán Viktor szombaton a hatvani fideszes kampánygyűlésen a gyöngyösi Lázárinfót megzavaró cigány aktivistákról és tüntetőkről. Később a Fidesz ennél is tovább ment, és egy videóban a fórum résztvevői közül többek arcához monogramot és konkrét bűncselekményeket is rendelt.

Fotó: RTL Híradó

Most egyikük kiállt az RTL kamerája elé, hogy elmondja a saját álláspontját: Sikos Katalin azt követően szólalt meg, hogy szombaton a szülei hívták fel Orbán Facebook-posztja után, mondván, hogy szégyent hozott a családra.

A kétgyerekes, roma származású nő azt mondja, nem bűnöző és soha nem volt börtönben, mint ahogy nem is vezényelte senki Gyöngyösre. Szerinte a kormány ezzel szeretné hitelteleníteni a mondanivalóját.

Megbélyegzést érzek ebben az egészben, és egy olyan érzésem van, hogy ahogy körülbelül az elmúlt tizenpár évben sem állt ki értünk a kormány, úgy most is inkább rasszista megnyilvánulásokat és kifejezéseket véd és mosdat

– mondta Sikos Katalin.

A cigányság azután került a választási kampány fókuszába, hogy Lázár János pusztán wc-pucolásra „méltó” belső tartalékként beszélt a magyarországi cigányságról. (via RTL)