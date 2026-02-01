Szijjártó Péter felesége megszerezte a dunakeszi házuk utcájában lévő üres telkeket

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A NER néhány év alatt milliárdossá vált nagyasszonyainak egyike a magyar külügyminiszter felesége, Szijjártó-Nagy Szilvia, aki talán mind közül az egyik legrejtélyesebb és legkevésbé látható tevékenységet végzi.

Leginkább csak akkor hallani róla, amikor kijönnek az éves beszámolók, május vége-június elején, és kiderül, milyen sikeresen tudta működtetni az Interior Design Kft.-t, nyilvánosan elérhető telefonszám és honlap nélkül.

Ekkor viszont egészen megdöbbentő számokkal találkozni, hiszen tavaly például 400 milliót vett ki osztalékként, ezzel együtt pedig a cég bő ötéves működése alatt bő 2 milliárdot fizetett ki saját magának.

Szijjártó Péter és felesége a Forma-1-es Magyar Nagydíjon 2024 júliusában Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Szijjártó-Nagy azonban nemcsak a lakberendezés, -tervezés, és tanácsadás területén aktív, hiszen 2022-ben belépett az ingatlanpiacra is azzal, hogy tulajdonosa lett a Centrum Property Kft.-nek. Bár ez a cég az elérhető éves beszámolók szerint távolról sem annyira sikeres, mint az Interior Design, a miniszter felesége mégis szépen gyűjtögeti a vagyont ezen a területen is.

Mint azt a 444 megtudta, Szijjártó-Nagy Szilvia közvetlen, dunakeszi szomszédságukban kezdett ingatlanok megszerzésébe.

Tudatos vagyonátrendezés?

Szijjártóék dunakeszi otthonától néhány méterre, még a családi házas övezetben két, egyelőre beépítetlen ingatlan kerülhet a miniszter feleségének tulajdonába. A történet azonban bonyolultabb annál, mint hogy meghirdették az ingatlant, a miniszter felesége erre jelentkezett, majd nyélbe ütötték az üzletet.