24 körözést adtak ki ellene egyetlen év alatt, végül Németországban fogták el a Fejér megyei férfit

Egy németországi városban fogták el azt a 30 éves férfit, akit a Fejér megyei rendőrök tavaly március óta kerestek. A férfit csalás miatt próbálták kézre keríteni, a szűk egy év alatt 24 körözést adtak ki ellene, írja a Police.hu.

Fotó: David Young/dpa Picture-Alliance/AFP

Végül a Fejér megyei rendőrség bűnügyi igazgatóságénak felderítői derítették ki a tartózkodási helyét. A rendőrség top 50-es körözési listáján szereplő férfit ezután a Nemzeti Nyomozó Iroda bevonásával, a német társhatóságok közreműködésével fogták. A rendőrség nemhogy a várost nem nevezte meg, ahol a férfira lecsaptak, de még azt sem, hogy melyik tartományban történt az eset.

A gyanúsítottal szemben internetes csalások miatt folyik eljárás. Már eddig mintegy 180 sértettet azonosítottak szerte az országban, de még folyik a további áldozatok felkutatása, közölte a rendőrség. Az elfogott férfi kiadatásáról a későbbiekben döntenek a német hatóságok.