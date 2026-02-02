30 napra letartóztatják a dunaújvárosi DK-s alpolgármestert

A bíróság harminc napra elrendelte Mezei Zsolt DK-s dunaújvárosi alpolgármester letartóztatását – írja a Magyar Nemzet.

Fotó: Mezei Zsolt Facebook-oldala

Mezeinél múlt csütörtökön hajnalban házkutatást tartottak, majd őrizetbe vették, vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt hallgatták ki.

Az ügyészség múlt heti közleménye szerint a közbeszerzésen nyertes cég 2020 novembere és 2024 márciusa között végezte a város közútjainak síkosság-mentesítését, évi nettó 50 millióért. A megalapozott gyanú szerint az alpolgármester 2024 januárjában közölte cég vezetőjével, hogy szeretné, ha részt vennének a következő közbeszerzési eljárásban is, ami iránt több cég is érdeklődött.

Az alpolgármester a nyertes pályázó kiválasztása és az újabb vállalkozói szerződés megkötése érdekében havi 500.000 forint megfizetését kérte.

Az ajánlatot az ügyvezető elfogadta, és háromszor is fizetett 500 ezret Mezeinek. A közbeszerzést megnyerték. Az újabb vállalkozási szerződés megkötése előtt azonban az alpolgármester a korábbi megállapodásuktól eltérően a téli hónapokra havi 5 milliót kért, amit a cégvezető visszautasított.

A politikus a DK egyéni jelöltje lett volna a Fejér 05-ös választókerületben. Dobrev Klára, a párt elnöke a történteket korábban a hatalom megtorló akciójaként értékelte.