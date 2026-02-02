A FIFA elnöke szerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek fel kellene oldania az oroszok kizárását

sport
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke szerint fel kellene oldaniuk az orosz csapatok kizárását a nemzetközi versenyekről, írja az MTI. A sportvezető szerint a négy éve, Oroszország Ukrajna ellen megindított teljeskörű inváziójának megkezdése óta fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, sőt az még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett.

Hozzátette: az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedését az utánpótlásban kellene kezdeni. Izrael esetleges kitiltása kapcsán Infantino hangsúlyozta: a FIFA alapszabályában rögzíteni kellene, hogy a politikai vezetők tettei miatt egyetlen ország labdarúgását se büntethessék ilyen módon.

Fotó: SEBNEM COSKUN/Anadolu via AFP

Infantino egyébként nagyon érzi a nemzetközi körökben való mozgolódást, akkora Trump-barát lett, hogy az amerikai elnök miatt a Gázáról szóló egyiptomi békecsúcson is ott lehetett. A Nobel-békedíjról hisztériázva lecsúszó Donald Trumpot egyébként sajátos vigasztalásként FIFA-békedíjjal ajándékozta meg a vébé-sorsoláson.

orosz-ukrán háború sport oroszország orosz-ukrán háború Nemzetközi Labdarúgó Szövetség Izrael Donald Trump Gianni Infantino FIFA-Békedíj ukrajna fifa
