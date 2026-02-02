A Néppárt nagyon aggódik Trump NATO-politikája miatt

Európa legbefolyásosabb politikai pártcsaládjának vezetői jobban ki akarják használni az EU kölcsönös védelmi záradékát, írja a politika. Az Európai Néppárt (EPP) vezetőit ugyanis egyre nagyobb aggodalommal tölti el Donald Trump amerikai elnök NATO iránti elkötelezettségének mértéke.

A Politico úgy tudja, a kezdeményezés a Néppárt vezetőinek hétvégi zágrábi találkozójának díszvacsoráján merült fel. Ezen többek között olyan politikusok vettek részt, mint Friedrich Merz német kancellár, Manfred Weber, a Néppárt elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Friedrich Merz német kancellár, Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a Néppárt hétvégi zágrábi rendezvényén Fotó: MARKO PERKOV/AFP

A néppárti vezetők úgy döntöttek, hogy két, egyelőre meg nem nevezett állam- vagy kormányfőt bíznak meg azzal: vizsgálják meg, hogyan lehet végrehajtani az EU-Szerződés 42.7. cikkét. Ez a passzus az, ami arra kötelezi az uniós tagállamokat, hogy „minden rendelkezésükre álló eszközzel segítséget és támogatást nyújtsanak”, ha egy uniós országot megtámadnak.

Az EPP vezetői nem tisztázták sem azt, hogy mikorra kell a vezetőknek benyújtaniuk ezt a tervet, sem azt, hogy ez pontosan mit fog tartalmazni. A párt által vasárnap közzétett szakpolitikai dokumentum azonban kilenc olyan területet sorolt fel, ahol az EU-nak katonai kapacitást kell fejlesztenie, ha függetlenné akar válni az Egyesült Államoktól. Ezek közé tartozik a harcászati célú drónok fejlesztése, az űrkutatás és a rakétavédelem is. Az EPP szakpolitikai dokumentuma ugyanakkor továbbra is a NATO-t említi az európai védelem sarokköveként.

Az EU kölcsönös védelmi záradékának alkalmazására irányuló törekvés az évtizedek óta legsúlyosabb transzatlanti válság közepette történik, amikor Trump Grönlandra vonatkozó kijelentése megingatta az Egyesült Államok NATO-elkötelezettségébe vetett hitet, írja a Politico.

Zágrábi sajtótájékoztatóján Manfred Weber dicsérte Macron francia elnököt, aki felajánlotta, hogy kiterjeszti Franciaország nukleáris ernyőjét más EU-tagállamokra is. „Az új amerikai fejleményeket szem előtt tartva teljes mértékben támogatom, hogy a vezetők fontolóra vegyék, hogyan lehetne a francia atomfegyver lehetőségét felhasználni az európai biztonság érdekében” – mondta Weber.