Akkor ez eldőlt: marad a hideg tél az Egyesült Államokban

Punxsutawney Phil, az időjárás-előrejelzés legismertebb mormotája meglátta az árnyékát, miután a meleg odújából kirángatták a dermesztő hidegbe. A hiedelem szerint ez egyet jelent azzal, hogy még hat hétig velünk - vagy legalábbis az amerikaiakkal - marad a tél.

Fotó: JEFF SWENSEN/Getty Images via AFP

Február 2-án, azaz a Gyertyaszentelő Boldogasszony napján (Groundhog Day) az arra nyitott polgárok Egyesült Államok-szerte mormotákból próbálnak több-kevesebb sikerrel hosszú távú időjárás-előrejelzést kicsikarni. A legismertebb „időjós” köztük Phil, aki a pennsylvaniai Punxsutawney városában él. A hagyomány szerint, ha meglátja az árnyékát, akkor még hat hét tél jön, ha nem, akkor korai tavasz érkezik.

A legenda szerint Phil már az 1800-as évek vége óta jósolja az időjárást, elvileg mindig ugyanaz a mormota, mindenki eldöntheti, ez mennyire valószínű. A jóslatai eddig nem voltak különösebben pontosak, az elmúlt húsz évben mindössze az esetek körülbelül 35 százalékában talált el bármit is.

Ha Phil jóslata nem jön be, azért vannak megbízhatóbb források is. Az amerikai Országos Meteorológiai Szolgálat klíma-előrejelző központjának szakemberei februárra vegyes időjárást várnak: a keleti államok nagy részén hidegebb idő várható, míg a nyugati és a déli országrészben az átlagosnál melegebb lesz. (CNN)