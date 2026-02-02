Az új dokumentumok bizonyítják: olyan vezető üzleti és politikai szereplők is közeledtek Jeffrey Epsteinhez, akik korábban ezt tagadták

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium pénteken nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epstein-ügy eddigi legnagyobb iratcsomagját, ami hárommillió oldalnyi dokumentumot, valamint több ezer videót és képet tartalmaz. Ezzel lezártnak tekintik az ügyet.

A demokraták azt állítják, még mindig vannak olyan iratok, amiket a Trump-adminisztráció nem adott ki, az áldozatok szerint pedig ismét a befolyásos szereplőket védik, miközben őket újabb sérelmeknek teszik ki.

A most megismert levelezések mindenesetre új megvilágításba helyezik az elítélt szexuális bűnöző több befolyásos személlyel ápolt kapcsolatát,

Audrey Strauss (csak a keze látszik) New York ügyvivő főállamügyésze 2020. július 2-án, a Ghislaine Maxwell elleni vádemelést bejelentő sajtótájékoztatóján mutat rá a felvételen éppen Maxwellt ölelgető Epsteinre. Fotó: JOHANNES EISELE/AFP

„Az igazságügyi minisztérium kivizsgálta azokat a szexuális visszaélésekre vonatkozó állításokat, amik Donald Trump elnököt hozták összefüggésbe a szexuális bűnelkövető Jeffrey Epsteinnel, ám nem talált olyan hiteles információt, ami további vizsgálatot indokolt volna”

– mondta vasárnap Todd Blanche igazságügyi miniszterhelyettes. A CNN Sate of the Union című műsorában tett nyilatkozata kevesebb mint 48 órával azután hangzott el, hogy az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) mintegy hárommillió oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra Jeffrey Epstein elítélt szexuális ragadozó ügyében.

Donald Trump elnök novemberben vonakodva ugyan, de aláírta az Epstein-iratok átláthatóságáról szóló törvényt (Epstein Files Transparency Act), amivel igyekezett véget vetni az ügyet övező vádaskodásoknak és találgatásoknak. A legfrissebb dokumentumcsomagot jelentős késéssel, bőven a Kongresszus által megszabott december 19-i határidő lejárta után hozták nyilvánosságra.

Blanche azt állította, a Fehér Háznak „semmi köze nem volt” a nyilvánosságra hozott iratok előzetes átvizsgálásához. Mint fogalmazott, semmiféle felügyeleti jogkörük nem volt, és nem adtak utasításokat a minisztériumnak arra vonatkozóan, hogyan végezze az ellenőrzést, mit keressen, illetve mit takarjon ki.

Todd Blanche miniszterhelyettes Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Epstein 2019-es letartóztatása és halála után számos befolyásos üzletember és közéleti szereplő igyekezett elhatárolódni tőle, azt állítva, hogy alig ismerték, taszítónak találták, és nem tudtak a nők és kiskorúak elleni visszaéléseiről.

Az elmúlt hónapokban nyilvánosságra került dokumentumok és leleplezések azonban arra utalnak, hogy Epstein kapcsolatai a globális elit köreiben jóval mélyebbek, intenzívebbek és tartósabbak voltak, mint ahogyan azt korábban sokan állították, és több ponton is aláássák az évek óta hangoztatott állításokat.

A New York Times írt arról, hogy az új dokumentumok egyelőre nem változtatták meg alapvetően azt, ahogyan a közvélemény Epsteinre és bűncselekményeire tekint. A barátságos hangvételű levelezések, a szívélyes meghívások és az üzleti kapcsolatok viszont arra utalnak, hogy Epstein kapcsolatrendszere még jóval azután is élénk maradt, hogy 2008-ban szexuális bűncselekmények miatt elítélték.

A Times összesítése szerint több mint 5300 dokumentumban, összesen mintegy 38 ezer alkalommal jelenik meg Trumpra, az elnök feleségére, a Mar-a-Lago klubra vagy más kapcsolódó elemekre való utalás. Ezek túlnyomó többsége azonban nem közvetlen bizonyíték, hanem sajtócikkek, nyilvános anyagok és belső feljegyzések, amik Epstein e-mailjei közé kerültek. A fájlok nem tartalmaznak közvetlen levelezést vagy egyértelmű együttműködésre utaló dokumentumot Trump és Epstein között, különösen abból az időszakból, amikor személyes kapcsolatban álltak.

Trump neve ugyanakkor megjelenik nem ellenőrzött FBI-bejelentésekben és áldozati vallomások összefoglalóiban. Ezek között vannak olyan tippek, amik szexuális visszaélésekkel vádolják őt Epsteinnel összefüggésben, ám ezekhez az FBI nem talált megerősítő bizonyítékot, és a vádak részleteit a hatóságok és a sajtó sem tekintik hitelesen alátámasztottnak.

Az iratok között szerepelnek e-mailek egy Melania nevű nőtől is, aki 2002-ben egy barátságos hangvételű levelet írt Ghislaine Maxwellnek, Epstein társának, akit később 20 év börtönre ítéltek szexkereskedelem miatt. Nem világos, hogy a levél feladója azonos-e a későbbi first ladyvel, Melania Knavsszal, aki nagyjából három évvel később ment feleségül Trumphoz.