Az USA 18 százalékra csökkenti az Indiára kivetett vámokat, cserébe India leállítja az orosz olaj vásárlását

Donald Trump bejelentette, hogy megállapodott Indiával arról, hogy az indiai árukra kivetett amerikai vámokat 50 százalékról 18 százalékra csökkenti, cserébe India vállalta, hogy mérsékli nem vámjellegű kereskedelmi akadályokat, leállítja az orosz olaj vásárlását, és ehelyett az Egyesült Államoktól – illetve esetleg Venezuelától – vásárol olajat.

Egy fehér házi tisztviselő a Reutersnek elmondta: az Egyesült Államok visszavonja azt a büntető jellegű, általános 25 százalékos vámot is, amelyet Indiára az orosz olaj vásárlása miatt vetettek ki, és amely a 25 százalékos „kölcsönös” vámtételre rakódott rá. Trump hozzátette: Modi azt is vállalta, hogy India több mint 500 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiát, technológiai termékeket, mezőgazdasági árukat és egyéb termékeket.

Trump és Modi 2020 februárjában Újdelhiben Fotó: PRAKASH SINGH/AFP

A megállapodás a Trump második beiktatása után felerősödő feszültségeket, majd több hónapig tartó kereskedelmi tárgyalásokat követően született meg. Tavaly augusztusban Trump 50 százalékra emelte az Indiából származó importtermékekre kivetett vámokat, hogy nyomást gyakoroljon Újdelhire, majd a hónap elején arra is figyelmeztetett, hogy még tovább emelkedhet, ha India nem csökkenti beszerzéseit.

India rendkívüli mértékben függ az olajimporttól: szükségleteinek mintegy 90 százalékát külföldről fedezi. Az olcsóbb orosz olaj importja 2022 óta jelentősen csökkentette az ország beszerzési költségeit, de az utóbbi időben India elkezdte visszafogni az orosz beszerzéseket. Januárban ezek napi mintegy 1,2 millió hordót tettek ki, februárban várhatóan körülbelül 1 millió hordóra, márciusban pedig 800 ezer hordóra csökkennek.

Az indiai piacokat nagyon megviselték a Washington által bevezetett vámok, így 2025-ben India lett a legrosszabbul teljesítő feltörekvő piac, rekordméretű külföldi tőkekiáramlás mellett. (Reuters)