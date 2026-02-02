Borízű hang #255: A háttérthatalom együgyű pártja [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Az emberiség szellemi és morális haladásának zálogát nyíltan zászlóshajójára tűző műsorunk homlokterében ezúttal is parádés, a maguk nemében egyedülálló ötletekkel ismét tele a padlás. Ezúton kívánjuk fölhívni az arra egyébként érdemtelen illetékesek figyelmét.