Forrás

Borízű hang #255: A háttérthatalom együgyű pártja [rövid verzió]

podcast
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

Az emberiség szellemi és morális haladásának zálogát nyíltan zászlóshajójára tűző műsorunk homlokterében ezúttal is parádés, a maguk nemében egyedülálló ötletekkel ismét tele a padlás. Ezúton kívánjuk fölhívni az arra egyébként érdemtelen illetékesek figyelmét.

  • 00:53 A Blackrock szponzorálásával. A kínai néni és a tisztogatás. A szívószálpápa rendszáma.
  • 05:47 Breaking: Humanisták.
  • 07:21 Jakab Péter Borsod 01-ben. Life coach lennél inkább, vagy DK-s? Így múljon el minden náci! Nem maradt hely a Fidesztől jobbra.
  • 12:30 Hiller haver nem adja fel. A HVG MSZP-tesztje. Antiszemita plakátrongolás a XI. kerületben.
  • 17:09 Kínaiak, kecskék, birkák, hüvelyesek, kézjelek.
  • 22:28 Kvíz: TFR. A kínai egykepolitika vége.26:45 Ivan Krastev és a szláv népesedési háború. A kollektív parkolási képességek szerepe a geopolitikai játszmákban, különös tekintettel Tajvan lerohanására. Rommel és Guderian bezzeg tudtak párhuzamosan parkolni!
  • 34:52 Honosítások a 2030-as vébére.
  • 37:25 A legtávolabbi hallgató. Randevúk szociológusokkal és gyökerekkel.
  • 41:04 Visszatér a Heti hetes. Új idők új Bajor Imréje. Amikor Simicska szerint Orbán meg akarta venni az RTL-t, csak nem volt pénze.
  • 46:30 Vitézy Dávid és a KRESZ.
  • 50:01 Együgyű párt a drogmentes rendőrségért.
podcast szívószálpápa borízű hang antiszemitizmus Csang tábornok vona gábor tiszabura DK kresz-módosítás jakab péter ivan krasztev humanisták brunello cucinelli Dobrev Klára cigányság kína 444 podcast podcast heti hetes vitézy dávid cigányozás Lázár János black rock
Kapcsolódó cikkek

Borízű hang #255 [hosszú]: A háttérthatalom együgyű pártja

Forradalmi követelés: drogmentes rendőrséget! Miért nem tudnak parkolni a kínaiak? Mit akar Lázár János a vécékefével? A választás titkos sztárjai a BlackRock támogatásával: Hiller haver, Jakab Péter, Humanisták, Vona Gábor.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Nem indulnak a választáson a Humanisták

Sem egyéniben, sem listán.

Molnár Kristóf
POLITIKA