Hadházy „felerősödő romaellenes hergelésről” ír egy olyan „önazonossági” rendelet nyomán, ami csak a szociális lakásokba költözőket sújtja

Egészen cinikus – így minősíti Hadházy Ákos a Nógrád megyei Rimóc község november óta hatályos, a települési önazonosság védelméről szóló rendeletét. A jogszabály ugyanis csak azokra a betelepülőkre vonatkozik, akik a Máltai Szeretetszolgálat által, uniós pénzből épített szociális bérlakásokba költöznének – nekik viszont előírják fejenként 300 000 forint betelepülési hozzájárulás megfizetését, továbbá a beköltözés előtti két évből 365 napnyi biztosítotti jogviszonyt kell felmutatniuk, és elvárás velük szemben a büntetlen előélet is.

Kovácsné Bablena Piroska helyi palóc népviseletben a rimóci közös önkormányzati hivatalban a 2019-es önkormányzati választáson Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Hadházy szerint miközben „az EU-tól leszívunk 42 milliárdot a szegények lakhatásának javítása ürügyén”, addig „a cinikus »önazonossági rendeletekkel« a fideszes polgármesterek egyszerűen megpróbálják ezektől távol tartani a legrászorulóbb embereket, kimondva vagy kimondatlanul a betelepülő romákat”. Bár a nógrádi község polgármestere, Szabó Vilmos nem fideszes, hanem független – akárcsak a testület öt tagja az egy mi hazánkos mellett –, Hadházy közzétett egy olyan képet, amin Szabó a volt államfővel, Novák Katalinnal látható.

„Ez a rimóci rendelet egy hányingerkeltő és bizarr emlékeztető is arra, hogy Lázár cigányozása nem biztos, hogy véletlen elszólás volt. A vidéki lakosság cigányság elleni hergelése egy nagyon is tudatos és nem újkeletű fideszes stratégia része is lehet”

– írja Hadházy, aki szerint „a felerősödő romaellenes hergelés” annak is szólhat, hogy „a Fidesz ráhajtott a Mi Hazánk szavazóira”.