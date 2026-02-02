Kikerült egy térkép a kutyapárti jelöltekről, Kovács Gergely és Dada Suzi társelnökök Borsodban indulnak

Térképen a kutyapártos jelöltek, Veszprém megyében teljes a csapat – ezzel a szöveggel osztott meg Kiss Lívia, a párt balatonfüredi (Veszprém megyei 2-es számú) egyéni választókerületi jelöltje egy fotót a térképről és a jelöltek listájáról még vasárnap délután. Ha a képen az ember végignézi a névsort, feltűnhet neki – ahogyan a FB-posztról beszámoló olvasónknak is feltűnt –, hogy az MKKP társelnökei, Döme Zsuzsanna (Dada Suzi) és Kovács Gergely a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 3-as és 4-es, azaz ózdi és kazincbarcikai választókerületben indulnak.

Az egyéni jelöltek, vagyis többségük névsora egyébként a párt honlapján is elérhető, és a legtöbb név egyezik azzal, amit a Kiss Lívia által megosztott képen láttunk – a két vasi jelöltjükről már írt is a Nyugat.hu –, így nincs okunk feltételezni, hogy az ne lenne hiteles. Annak ellenére sem, hogy éppen Dada Suzi és Kovács Gergely egyelőre nem szerepel a honlapon szereplő névsorban.

A párt oldalán az országos lista első öt nevét is közzétették, az országos listavezető Nagy Dávid pártigazgató és újpesti önkormányzati képviselő. A névsorban egyébként semmi meglepetés nincs, megegyezik azzal, amit már tavaly júniusban bejelentettek.