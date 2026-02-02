Kutatók perlik az X-et, hogy hozzáférjenek a magyar választással kapcsolatos adatokhoz

Egy kutatócsoport pert indított az X ellen, hogy hozzáférést kapjon a közelgő magyarországi választásokkal kapcsolatos adatokhoz, és felmérhesse az esetleges beavatkozás kockázatát – írja a Politico.

A Democracy Reporting International (DRI) azt követően nyújtott be keresetet egy berlini bírósághoz, hogy a szervezet novemberben kérelmet nyújtott be az X-hez, hogy hozzáférést kapjon az adatokhoz a magyar választásokat fenyegető kockázatok – köztük a dezinformáció – vizsgálata érdekében. Miután az X elutasította a kérelmet, a kutatók a berlini tartományi bírósághoz fordultak, amely azonban megállapította, hogy nem illetékes az ügy elbírálására.

Orbán Viktor szavaz 2024. június 9-én. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A DRI most egy magasabb szintű berlini bírósághoz fellebbezett, amely február 17-re tűzte ki a tárgyalás időpontját.

Az X-hez hasonló platformoknak az Európai Unió közösségimédia-szabályozási keretrendszerének értelmében hozzáférést kell biztosítani a kutatók számára az adatokhoz. Az Európai Bizottság decemberben 40 millió euróra bírságolta az X-et az adathozzáférés elmulasztása miatt.

Ez most egy újabb per az X számára, miután a kutatók tavaly már hasonló úton próbálták kikényszeríteni a hozzáférést a 2025 februárjában tartott németországi választásokkal kapcsolatos adatokhoz. Akkor a három hónapig húzódó jogi procedúra végül azzal zárult, hogy a bíróság elutasította a keresetet. Az X ezt átfogó győzelemként értékelte, mondván: „az X rendíthetetlen elkötelezettsége a felhasználói adatok védelme és az eljáráshoz való alapvető jogának megóvása iránt érvényesült”.

A kutatók is győzelemként könyvelték el az ítéletet, a bíróság az ügyet az időszerűség hiánya miatt dobta ki, mivel a választások már jóval korábban lezajlottak – közölte a DRI. A szervezet szerint a döntés jogi precedenst teremt arra, hogy a civil társadalmi csoportok ott perelhessék be a platformokat, ahol a kutatók működnek, nem pedig a platformok joghatósága alatt álló országokban, ami az X esetében Írország lenne.