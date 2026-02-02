Mario Draghi: Ha Európa nem akar alárendelt szerepet játszani a jövőben, akkor valódi föderációvá kell válnia

Kevesebb mint két héttel Mark Carney történelminek nevezett davosi beszéde után Mario Draghi elmondta a Carney-beszéd európai verzióját. Ennek a beszédnek is a visszavonhatatlanul megváltozott világrend a kiindulópontja, de Draghi kimondottan az Európai Unió jövőjére és helyére koncentrál az új világban. Amióta két éve felkérték az egykori olasz miniszterelnököt, hogy készítsen jelentést az unió versenyképességéről, egyértelműen irányadónak számít a véleménye, így hát most is komoly érdeklődés fogadta, amikor átvette a díszdoktori címét a Leuveni Katolikus Egyetemen, és ennek apropóján bő negyedórát beszélt az EU előtti kihívásokról és a lehetséges válaszokról (itt olvasható a teljes beszéd).

Mario Draghi és Severine Vermeire, a KU Leuven rektora
Fotó: ELIAS ROM/Belga via AFP

Nem a régi világrend összeomlása a veszély, hanem ami utána jöhet

Draghi – aki Carney-hoz hasonlóan közgazdász, sőt, a kanadai kormányfőhöz hasonlóan ő is állt bank élén, amikor nyolc éven át vezette az Európai Központi Bankot – a 2024 őszén elkészült jelentésében is közös befektetésekre és pénzügyi alapokra tett javaslatot, hatékonyabb döntéshozatalt és önálló európai cselekvést sürgetve. Most egy lépéssel tovább ment ennél.

külföld pragmatikus föderalizmus Carney-beszéd kína föderalizmus amerikai egyesült államok Európai Unió integráció mario draghi Draghi-jelentés usa mark carney
