Mmmhm-mmm, mhocskhus Thüsza Phárt!

Abban nincs semmi új, hogy a Fidesz erős emberei videóra veszik a gasztronómiai élményeiket: az éppen perifériára szoruló Németh Szilárd például évek óta kísérletezik a konyhában, Orbán Viktor pedig random beleeszik dolgokba, és rögzíti az éttermi kalandjait a pacalevéseitől a kínaiban tett látogatásáig.
De a fideszes influenszerek most szintet léptek, és elkezdték tömegével gyártani a videókat, amiken az üzeneteiket evés közben mondják a kamerába, elfelejtve az ősi mondást, aminek sosem lehetett valami sok alapja: magyar ember evés közben nem beszél.
Nagyon úgy tűnik, hogy leáldozóban van a politikai élet egyik legszínesebb figurájának csillaga, akinek már Lázár János is elküldte a selyemzsinórt. Ha valóban így van, egyszerre négy énjétől kell búcsúznunk, amelyek mindegyike önállóan is megáll (politikusi, szakácsi, sportvezetői, csepeli) életműként.
Németh Szilárd a legnagyobb hőségben is ott áll az üst mellett, és Brüsszellel szemben őrzi a lángot. Zsírral.
És újabb mezzel gazdagodott a gyűjteménye Kazanyban.
A bizarr formátumot Trump egykori asszisztensétől, John McEntee-től leshette el a megafonos influenszer. A kopasz oszt kajálós videóiban hamis vagy félrevezető állításokat is találtunk.
Az ember, akinek még a trieszti nyaralásán is az jut eszébe a reggeli fánkról, hogy Magyar Péter beszart: Lentulai Krisztián 50 évesen felért a csúcsra, és lassan le is veti magát róla.
Hadat üzentek a liberális gépezetnek a közpénzekből felfújt fideszes szervezet milliárdokba fájt XII. kerületi központjával, a Wokebustersszel, ami „a jobboldali konnektivitás új eleme”.