Mmmhm-mmm, mhocskhus Thüsza Phárt!

gasztronómia
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Abban nincs semmi új, hogy a Fidesz erős emberei videóra veszik a gasztronómiai élményeiket: az éppen perifériára szoruló Németh Szilárd például évek óta kísérletezik a konyhában, Orbán Viktor pedig random beleeszik dolgokba, és rögzíti az éttermi kalandjait a pacalevéseitől a kínaiban tett látogatásáig.

De a fideszes influenszerek most szintet léptek, és elkezdték tömegével gyártani a videókat, amiken az üzeneteiket evés közben mondják a kamerába, elfelejtve az ősi mondást, aminek sosem lehetett valami sok alapja: magyar ember evés közben nem beszél.

%

Csatlakozz most akár fél áron a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk 2026-ot!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
gasztronómia propaganda fidesz a kopasz oszt megafon étkezés fideszes influenszer szánthó miklós evés
Kapcsolódó cikkek

Alalalal blal halwalol, Németh Szilárd, nyúljával

Nagyon úgy tűnik, hogy leáldozóban van a politikai élet egyik legszínesebb figurájának csillaga, akinek már Lázár János is elküldte a selyemzsinórt. Ha valóban így van, egyszerre négy énjétől kell búcsúznunk, amelyek mindegyike önállóan is megáll (politikusi, szakácsi, sportvezetői, csepeli) életműként.

Haszán Zoltán, Rovó Attila
POLITIKA

Nyomj egy lájkot a nyúljás-csülkös pacalra, a gyufatésztás (8 tojásos) halászlére és a hagymás-szalonnás tojásrántottára!

Németh Szilárd a legnagyobb hőségben is ott áll az üst mellett, és Brüsszellel szemben őrzi a lángot. Zsírral.

Herczeg Márk
gasztronómia

Semmi különös, csak Orbán megint beleevett valamibe

És újabb mezzel gazdagodott a gyűjteménye Kazanyban.

Herczeg Márk
POLITIKA

Dezinformáció egy falat gyümölccsel – Új módszerrel kísérletezik A kopaszt oszt, videói végén rendre beleharap valamibe

A bizarr formátumot Trump egykori asszisztensétől, John McEntee-től leshette el a megafonos influenszer. A kopasz oszt kajálós videóiban hamis vagy félrevezető állításokat is találtunk. ​​​​​​​

Dezső Annamari
Média

Magyarországon nincs Brat Summer – Lentulai Summer van

Az ember, akinek még a trieszti nyaralásán is az jut eszébe a reggeli fánkról, hogy Magyar Péter beszart: Lentulai Krisztián 50 évesen felért a csúcsra, és lassan le is veti magát róla.

Herczeg Márk
életmód

„Az abszurd humor megszűnt létezni” – szerénykedett Szánthó Miklós, miközben bemutatta a woke-ellenes központját Budán

Hadat üzentek a liberális gépezetnek a közpénzekből felfújt fideszes szervezet milliárdokba fájt XII. kerületi központjával, a Wokebustersszel, ami „a jobboldali konnektivitás új eleme”.

Herczeg Márk
idióta rekordok