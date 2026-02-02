Mozgósodás és Epstein-akták

Meleg, jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele (és nem az egyetlen), benne a hétvége fontosabb anyagaival.

BELFÖLD

Orbán Viktor – aki épp mozgósítási gondokkal küzd – ellentámadásba lendült Lázár cigányozása után Hatvanban: a miniszterelnök nem kért bocsánatot, csak egy „félrement” mondatról beszélt, aztán beleállt: szerinte „bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináltak balhét” a gyöngyösi Lázárinfón. A Fidesz csinált egy videót, amiben felsorolják, szerintük milyen bűncselekményeket követtek el a Lázár ellen tüntető cigányok. (Bayer Zsolt üzenete a Lázár fórumát megzavaróknak: Fogjátok be a pofátokat!) Nem vezényelték oda és nem bűnöző – mondja az egyik tüntető, aki a gyöngyösi fórumon vonta felelősségre Lázárt.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

„Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!” – ezért a feliratért vitték el a rendőrök Pozsonyban Orosz Örs felvidéki politikust. Helyszíni riportot forgattunk a tüntetésen.

Radics Béla alapítványának beszámolóiban nem szerepelnek a több 10 millió forintos állami támogatások: annak sincs nyoma, hogy mire ment el a pénz, de a fideszes képviselő nem tagadta, hogy alapítványa kapott 43 millió állami támogatást.

Több százan szolidaritottak a romák mellett Lázár János minisztériuma előt.

Olvasónknak hozzájárulási nyilatkozatot küldtek: csak akkor mehetnének debreceni óvodások az állatkertbe, ha fotózkodnak a Fidesz képviselőjelöltjével.

A Tisza Csézyt indítja Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-es választókerületében.

A DK elnöke évértékelő beszédében Tisza-Mi Hazánk-Fidesz koalícióról, őszinte baloldalról és a határon túli magyarok választójogának elvételéről beszélt.

Büntetőeljárás indult, miután baltával támadtak a Tisza önkénteseire.

Felakaszthatta magát egy bántalmazott fiú az ercsi iskolában.

Hogyan készült az interjú, amiben Orbán Viktor először nyílt meg?

Kikerült egy térkép a kutyapárti jelöltekről, Kovács Gergely és Dada Suzi társelnökök Borsodban indulnak.

30 napra letartóztatják a dunaújvárosi DK-s alpolgármestert.

Helyzet: van!

GAZDASÁG

Orbán és Rogán, a két nagy nevettető idén is előadta a szokásos vagyonnyilatkozatos magánszámát: a miniszterelnök megint nem tudott semmit félretenni, Rogán Antal most éppen havi 25 milliót kaszált a zseniális találmányából, Lázár belvárosi lakást vett, Lánczi Tamás vagyonnyilatkozatából pedig érthetővé válik, miért védi ilyen hevesen a rendszert. Magyar Péter bő tízmilliót tudott félretenni, a Tisza pártot pedig ingyen vezeti a vagyonnyilatkozata szerint.

Szijjártó Péter felesége megszerezte a dunakeszi házuk utcájában lévő üres telkeket: két ingatlanról van szó, mindkettő több mint 1000 m², és hivatalosan a saját cégétől szerezte meg őket.

Csődbe ment a falu, ahol az önazonossági törvénnyel gyakorlatilag ellehetetlenítették a beköltözést.

Kiderültek a januári rezsistop részletei.

KÜLFÖLD

Epstein-akták: András korábbi yorki herceg négykézláb, Robert Fico tanácsadója pedig már le is mondott. Keir Starmer szerint Andrásnak tanúvallomást kell tennie az Epstein-ügyben. Elon Musk azzal kérkedett, hogy határozottan visszautasította Epsteint, de a levelezésükből kiderül, hogy ő maga akart a hírhedt szigeten bulizni. (Amúgy Orbánt is említette egy sms-váltásban Epstein és Steve Bannon, Trump korábbi főtanácsadója.)

Miroslav Lajčák és Jeffrey Epstein Fotó: Department of Justice

Donald Trump szerint Irán – ami terrorszervezetté nyilvánította az EU-s országok hadseregeit – inkább tárgyalna Amerikával, hogy elkerülje a katonai beavatkozást.

Óriási tömeg tüntetett a cseh elnök mellett Prágában és országszerte, miután botrány lett abból, hogy a külügyminiszter sms-ben fenyegette meg az elnököt.

Andrej Babiš kisebbik koalíciós partnere máris nekirontott az államfőnek, új politikai kultúra jelent meg Csehországban.

Kiterjedt áramkimaradások vannak Ukrajnában és Moldovában, a hetek óta fűtés nélkül lévő Kijevben drámai a helyzet.

Kiképzés közben halt meg egy beregszászi férfi Ukrajnában.

Az elnök szerint minden politikai fogoly szabadulhat Venezuelában.

Romániában többé nem fizetik ki a betegszabadság első napját

Meloni-arcúvá vált egy angyal egy római templomban.

KULTÚRA

Az éjjel soha nem érhet véget, miért pont Kalotaszegen lenne ez máshogy a moszkvai olimpia évében? A Magyar menyegző című, sajátos műfajú filmben sok minden van, kár, hogy átélhető történet és egészséges dramaturgia nincs.

Forrás: Szupermodern Stúdió

A legjobb dokumentumfilm kategóriában Oscar-jelölt Egy kis senki Putyin ellen című film főszereplőjével és operatőrével, az Oroszországot a felvételeivel együtt elhagyó, ma már Prágában élő Senki tanár úrral, azaz Pavel Talankinnal a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon beszélgettünk.