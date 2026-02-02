Mozgósodás és Epstein-akták

reggel 4
Meleg, jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele (és nem az egyetlen), benne a hétvége fontosabb anyagaival.

BELFÖLD

Orbán Viktor – aki épp mozgósítási gondokkal küzdellentámadásba lendült Lázár cigányozása után Hatvanban: a miniszterelnök nem kért bocsánatot, csak egy „félrement” mondatról beszélt, aztán beleállt: szerinte „bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináltak balhét” a gyöngyösi Lázárinfón. A Fidesz csinált egy videót, amiben felsorolják, szerintük milyen bűncselekményeket követtek el a Lázár ellen tüntető cigányok. (Bayer Zsolt üzenete a Lázár fórumát megzavaróknak: Fogjátok be a pofátokat!) Nem vezényelték oda és nem bűnöző – mondja az egyik tüntető, aki a gyöngyösi fórumon vonta felelősségre Lázárt.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

„Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!” – ezért a feliratért vitték el a rendőrök Pozsonyban Orosz Örs felvidéki politikust. Helyszíni riportot forgattunk a tüntetésen.

Radics Béla alapítványának beszámolóiban nem szerepelnek a több 10 millió forintos állami támogatások: annak sincs nyoma, hogy mire ment el a pénz, de a fideszes képviselő nem tagadta, hogy alapítványa kapott 43 millió állami támogatást.

  • Több százan szolidaritottak a romák mellett Lázár János minisztériuma előt.
  • Olvasónknak hozzájárulási nyilatkozatot küldtek: csak akkor mehetnének debreceni óvodások az állatkertbe, ha fotózkodnak a Fidesz képviselőjelöltjével.
  • A Tisza Csézyt indítja Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-es választókerületében.
  • A DK elnöke évértékelő beszédében Tisza-Mi Hazánk-Fidesz koalícióról, őszinte baloldalról és a határon túli magyarok választójogának elvételéről beszélt.
  • Büntetőeljárás indult, miután baltával támadtak a Tisza önkénteseire.
  • Felakaszthatta magát egy bántalmazott fiú az ercsi iskolában.
  • Hogyan készült az interjú, amiben Orbán Viktor először nyílt meg?
  • Kikerült egy térkép a kutyapárti jelöltekről, Kovács Gergely és Dada Suzi társelnökök Borsodban indulnak.
  • 30 napra letartóztatják a dunaújvárosi DK-s alpolgármestert.
  • Helyzet: van!

GAZDASÁG

Orbán és Rogán, a két nagy nevettető idén is előadta a szokásos vagyonnyilatkozatos magánszámát: a miniszterelnök megint nem tudott semmit félretenni, Rogán Antal most éppen havi 25 milliót kaszált a zseniális találmányából, Lázár belvárosi lakást vett, Lánczi Tamás vagyonnyilatkozatából pedig érthetővé válik, miért védi ilyen hevesen a rendszert. Magyar Péter bő tízmilliót tudott félretenni, a Tisza pártot pedig ingyen vezeti a vagyonnyilatkozata szerint.

Lázár János és Rogán Antal kormányülésre tart
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Szijjártó Péter felesége megszerezte a dunakeszi házuk utcájában lévő üres telkeket: két ingatlanról van szó, mindkettő több mint 1000 m², és hivatalosan a saját cégétől szerezte meg őket.

  • Csődbe ment a falu, ahol az önazonossági törvénnyel gyakorlatilag ellehetetlenítették a beköltözést.
  • Kiderültek a januári rezsistop részletei.

KÜLFÖLD

Epstein-akták: András korábbi yorki herceg négykézláb, Robert Fico tanácsadója pedig már le is mondott. Keir Starmer szerint Andrásnak tanúvallomást kell tennie az Epstein-ügyben. Elon Musk azzal kérkedett, hogy határozottan visszautasította Epsteint, de a levelezésükből kiderül, hogy ő maga akart a hírhedt szigeten bulizni. (Amúgy Orbánt is említette egy sms-váltásban Epstein és Steve Bannon, Trump korábbi főtanácsadója.)

Miroslav Lajčák és Jeffrey Epstein
Fotó: Department of Justice

Donald Trump szerint Irán – ami terrorszervezetté nyilvánította az EU-s országok hadseregeit – inkább tárgyalna Amerikával, hogy elkerülje a katonai beavatkozást.

Óriási tömeg tüntetett a cseh elnök mellett Prágában és országszerte, miután botrány lett abból, hogy a külügyminiszter sms-ben fenyegette meg az elnököt.

  • Andrej Babiš kisebbik koalíciós partnere máris nekirontott az államfőnek, új politikai kultúra jelent meg Csehországban.
  • Kiterjedt áramkimaradások vannak Ukrajnában és Moldovában, a hetek óta fűtés nélkül lévő Kijevben drámai a helyzet.
  • Kiképzés közben halt meg egy beregszászi férfi Ukrajnában.
  • Az elnök szerint minden politikai fogoly szabadulhat Venezuelában.
  • Romániában többé nem fizetik ki a betegszabadság első napját
  • Meloni-arcúvá vált egy angyal egy római templomban.

KULTÚRA

Az éjjel soha nem érhet véget, miért pont Kalotaszegen lenne ez máshogy a moszkvai olimpia évében? A Magyar menyegző című, sajátos műfajú filmben sok minden van, kár, hogy átélhető történet és egészséges dramaturgia nincs.

Forrás: Szupermodern Stúdió

A legjobb dokumentumfilm kategóriában Oscar-jelölt Egy kis senki Putyin ellen című film főszereplőjével és operatőrével, az Oroszországot a felvételeivel együtt elhagyó, ma már Prágában élő Senki tanár úrral, azaz Pavel Talankinnal a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon beszélgettünk.

Kapcsolódó cikkek

Nem kell sokat várnunk a februári tavaszra, szerdán már 13 fok lesz

Addig viszont: hó, eső, ónos eső.

Diószegi-Horváth Nóra
időjárás

Orbán is látja, hogy nem állnak jól: mozgósítási gonddal küzd a Fidesz

De a pártvezetés optimista, remélik, hogy az utolsó hetekre felpörög „Kommandante Kubatov” gépezete. Seszták Miklós legendás jóslataiban is bíznak a Karmelitában. Fidesz-kampány közelről.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Orbán ellentámadásba lendült Lázár cigányozása után Hatvanban

A miniszterelnök nem kért bocsánatot, csak egy „félrement” mondatról beszélt. Aztán beleállt: szerinte „bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináltak balhét” a gyöngyösi Lázárinfón.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

A Fidesz csinált egy videót, amiben felsorolják, szerintük milyen bűncselekményeket követtek el a Lázár ellen tüntető cigányok

Közben Orbán Viktor egy mai videójában is bűnözőkként hivatkoznak az ellentüntetőkre. Nem derül ki, a bűnlajstromok jogerős ítéleteket jelentenek, ahogyan az sem, honnan szerezte meg ezeket a személyes adatokat a kormánypárt.

Bábel Vilmos
választás

Bayer Zsolt üzenete a Lázár fórumát megzavaróknak: Fogjátok be a pofátokat

A lovagkeresztes főpublicista magához képes nem tett meglepő kijelentéseket, ha viszont azt nézzük, mennyien próbálnak éppen kármenteni a cigányozós Lázár-megszólalás után, kicsit mintha szembe menne az autópályán.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Nem vezényelték oda és nem bűnöző, mondja az egyik tüntető, aki a gyöngyösi fórumon vonta felelősségre Lázárt

Orbán előzőleg arról beszélt, hogy a Tisza megbízásából bandába verődött bűnözők zavarták meg a csütörtöki Lázárinfót.

Inkei Bence
belföld
Videó

„Most lepleződik le a Fidesz határon túli politikája”

„Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!” – ezért a feliratért vitték el a rendőrök Pozsonyban Orosz Örs felvidéki politikust. Helyszíni riport a tüntetésről.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs
video

Radics Béla alapítványának beszámolóiban nem szerepelnek a több tízmillió forintos állami támogatások

Annak sincs nyoma, hogy mire ment el a pénz. A fideszes képviselő nem tagadta, hogy alapítványa kapott 43 millió állami támogatást.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

„Ne féljetek, cigányok, megjöttek a magyarok” – több százan fejezték ki szolidaritásukat a romák mellett Lázár János minisztériuma előtt

A szombati demonstráción roma aktivisták, zenészek és civilek szólaltak fel a miniszter megalázó szavai és a kormány cigányságot megkülönböztető intézkedései ellen, miközben a tömeg többször is Lázár János lemondását követelte.

Német Szilvi
POLITIKA

Olvasónknak hozzájárulási nyilatkozatot küldtek: csak akkor mehetnének debreceni óvodások az állatkertbe, ha fotózkodnak a Fidesz képviselőjelöltjével

Olvasónk azt írta, a szülőknek hozzájárulási nyilatkozatot kell aláírniuk, hogy a fotók és videók megjelenhessenek „Dr. Barcsa Lajos alpolgármester hivatalos közösségi média felületein”.

Bábel Vilmos
választás

Csézyt indítja a Tisza Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-es választókerületében

2008-ban ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Dobrev Klára: Néha úgy érzem, hogy mi vagyunk a legfőbb ellenség

A DK elnöke évértékelő beszédében Tisza-Mi Hazánk-Fidesz koalícióról, őszinte baloldalról és a határon túli magyarok választójogának elvételéről beszélt.

Bódog Bálint
POLITIKA

Büntetőeljárás indult, miután baltával támadtak a Tisza önkénteseire

Egy debreceni lakótelepen kopogtattak a tiszások, mikor egy férfi hazaárulózva, baltával a kezében rájuk támadt.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Felakaszthatta magát egy bántalmazott fiú az ercsi iskolában

Stabil állapotban szállítottak kórházba az ötödikes gyereket, a tankerület szerint sérülés nem történt. A fiút korábban társai bántalmazták, az ercsi iskolában egyre több a fegyelmi probléma.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Hogyan készült az interjú, amiben Orbán Viktor először nyílt meg?

Jávor István fotós, operatőr, dokumentumfilmes a CEU-n mesélt a Bibó István Szakkollégiumban 1989-ben felvett interjúról.

Herczeg Márk
POLITIKA

Kikerült egy térkép a kutyapárti jelöltekről, Kovács Gergely és Dada Suzi társelnökök Borsodban indulnak

A párt honlapján a legtöbb egyéni jelölt nevét már közzétették, de az övéket még nem.

Haász János
belföld

30 napra letartóztatják a dunaújvárosi DK-s alpolgármestert

Vesztegetéssel gyanúsítják.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA
Videó

Orbán előtt ott vannak a belső mérések, amik szerint nem a Fidesz vezet

A Fidesz és a Tisza stábjában is abból indulnak ki, hogy az ellenzék áll jobban, ebből viszont egészen különböző stratégiák következnek. Exkluzív részletek a 444 két újságírójától, Rényi Pál Dánieltől és Bábel Vilmostól, akik az elmúlt hetekben a két kampány bemutatásán dolgoztak.

plankog, Bábel Vilmos, Rényi Pál Dániel, Botos Tamás
video

Orbán és Rogán, a két nagy nevettető idén is előadta a szokásos vagyonnyilatkozatos magánszámát

A miniszterelnök megint nem tudott semmit félretenni, Rogán Antal most éppen havi 25 milliót kaszált a zseniális találmányából. Lázár belvárosi lakást vett, Lánczi Tamás vagyonnyilatkozatából pedig érthetővé válik, miért védi ilyen hevesen a rendszert. Vagyonnyilatkozatok 2026.

Rovó Attila
POLITIKA

Magyar Péter bő tízmilliót tudott félretenni, a Tisza pártot pedig ingyen vezeti a vagyonnyilatkozata szerint

És megkedvelte az eurót, a banki megtakarításait szinte mind abban tartja. Viszont tartozást is összeszedett.

Rovó Attila
POLITIKA

Szijjártó Péter felesége megszerezte a dunakeszi házuk utcájában lévő üres telkeket

Két ingatlanról van szó, mindkettő több mint 1000 négyzetméter, és hivatalosan a saját cégétől szerezte meg őket.

Székely Sarolta
ingatlan

Csődbe ment a falu, ahol az önazonossági törvénnyel gyakorlatilag ellehetetlenítették a beköltözést

„Vizslás község önkormányzata ezúton értesíti üzleti partnereit, hogy csődeljárás alá került.”

Bábel Vilmos
belföld

Kiderültek a januári rezsistop részletei

Fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal kell számolni.

Diószegi-Horváth Nóra
belföld

Epstein-akták: András herceg négykézláb, Elon Musk bulizna, Robert Fico tanácsadója pedig már le is mondott

Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken hozott nyilvánosságra 3 millió oldalnyi dokumentumot a szexuális visszaélések miatt elítélt, később öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatos nyomozati anyagból.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Starmer szerint András korábbi yorki hercegnek tanúvallomást kell tennie az Epstein-ügyben

Andrásra nézve újabb terhelő információk kerültek elő a hétvégén nyilvánosságra hozott Epstein-dokumentumokban.

Inkei Bence
külföld

Musk azzal kérkedett, hogy határozottan visszautasította Epsteint, de a levelezésükből kiderül, hogy ő maga akart a hírhedt szigeten bulizni

Mikor lesz a legvadabb buli a szigeteden? – kérdezte a gyerekprostitúcióval foglalkozó üzletembert.

Urfi Péter
külföld

Orbánt is említette egy sms-váltásban Epstein és Steve Bannon, Trump korábbi főtanácsadója

Az európai szélsőjobbot próbálta megszervezni a 2019-es EP-választás előtt, az AfD-vel, a Salvini-féle Ligával és Le Pen pártjával együtt emlegette.

Haász János
külföld

Trump szerint Irán inkább tárgyalna Amerikával, hogy elkerülje a katonai beavatkozást

Az amerikai elnök azonban kitért az elől a kérdés elől, hogy Teherán megerősödve érezné-e magát, ha az Egyesült Államok elállna az Irán elleni csapások megindításától. Mindössze annyit mondott: „Vannak, akik így gondolják. Mások nem.”

Inkei Bence
külföld

Irán terrorszervezetté nyilvánította az uniós országok hadseregeit

Az iráni lépés válasz arra, hogy csütörtökön az EU terrorszervezetté nyilvánította a Forradalmi Gárdát.

Inkei Bence
külföld

Óriási tömeg tüntetett a cseh elnök mellett Prágában és országszerte

Azután robbant ki botrány, hogy a külügyminiszter sms-ben fenyegette az elnököt.

Urfi Péter
külföld

Babiš kisebbik koalíciós partnere máris nekirontott az államfőnek, új politikai kultúra jelent meg Csehországban

Háborúvá fajult az államfő és az új kormány külügyminiszterének konfliktusa Csehországban. Mivel fenyeget Petr Macinka, a legkisebb koalíciós párt, az Autósok pártelnöke? Miért blokkolja a környezetvédelmi miniszter kinevezését Petr Pavel? És mit tesz mindeközben a miniszterelnök, Andrej Babiš?

Inkei Bence
külföld

Kiterjedt áramkimaradások vannak Ukrajnában és Moldovában, a hetek óta fűtés nélkül lévő Kijevben drámai a helyzet

Az ukrán fővárosban jelenleg mínusz 11 fok van, éjszaka mínusz 18 lesz.

Bábel Vilmos
külföld

Kiképzés közben halt meg egy beregszászi férfi Ukrajnában

Reben Zsolt szívbeteg volt, családja szerint korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra, januárban mégis elvitték. Szijjártó Péter elítélte az ukrán kényszersorozást.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Minden politikai fogoly szabadulhat Venezuelában, közölte az elnök

Delcy Rodríguez bejelentette a hírhedt El Helicoide börtön bezárását is.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Romániában mától nem fizetik ki a betegszabadság első napját

A kormány szerint gyanúsan sokan betegszenek meg a hosszú hétvégék előtt és az év végi ünnepek között.

Urfi Péter
külföld

Meloni-arcúvá vált egy angyal egy római templomban

Nem csoda történt, restaurálás után kapta meg az olasz miniszterelnök arcát az angyal.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Édes Erdély, hol vagyunk?

Az éjjel soha nem érhet véget, miért pont Kalotaszegen lenne ez máshogy a moszkvai olimpia évében? A Magyar menyegző című sajátos műfajú filmben sok minden van. Kár, hogy átélhető történet és egészséges dramaturgia nincs.

Gazda Albert
FILM

Senki tanár úr Putyin ellen: Ugyanolyan rövid a távolság az iskolapad és a halál közt, mint a tanári katedra és az Oscar-jelölés közt

A legjobb dokumentumfilm kategóriában Oscar-jelölt Egy kis senki Putyin ellen című film főszereplőjével és operatőrével, az Oroszországot a felvételeivel együtt elhagyó, ma már Prágában élő Senki tanár úrral, azaz Pavel Talankinnal a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon beszélgettünk.

Takács Lili
FILM

Borízű hang #255 [hosszú]: A háttérthatalom együgyű pártja

Forradalmi követelés: drogmentes rendőrséget! Miért nem tudnak parkolni a kínaiak? Mit akar Lázár János a vécékefével? A választás titkos sztárjai a BlackRock támogatásával: Hiller haver, Jakab Péter, Humanisták, Vona Gábor.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast