Nem kell sokat várnunk a februári tavaszra, szerdán már 13 fok lesz

Pedig hidegen indul az utolsó téli hónap, hétfő délelőtt még havazás is előfordulhat többfelé.

Kedden hajnalban még országszerte fagyni fog, napközben viszont érkezik egy melegfront, ami hoz magával némi csapadékot is - a Dunántúlon akár ónos eső is eshet. Este jön a következő felvonás: ekkor már főként eső fog esni, de az Északi-középhegységben havas eső, ónos eső, hó is hullhat.

Természetesen ez csak illusztráció, ennyire nem lesz meleg. Fotó: DENIS LOVROVIC/AFP

Szerdán kezdetben északon még előfordulhat ónos eső, aztán napközben már mindenhol eső fog esni, de ezzel együtt dél, délkelet felől szűnni kezd a csapadék. Nyugaton, északnyugaton viszont egész nap kitarthat a csapadékos idő.

Cserébe felmelegszik az idő: délen már a 10 fokot is többfelé meghaladhatjuk, a legmelegebb tájakon 12-13 fok lehet. Északon még nem fogja éreztetni hatását a melegedés, az Északi-középhegységben délután sem lesz melegebb 1-2 foknál. A kontraszt marad csütörtökön is: miközben északon néhol az 5 fokot sem érjük majd el, addig az ország déli felén 10 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a határ közelében megközelíthetjük a 15 fokot.

És ez így marad a hét végéig, legalábbis az Időkép előrejelzése szerint.

Ha valaki sokallja a 15 fokot februárban, jusson eszébe: a Föld másik oldalán, Ausztráliában éppen 50 fokokat mérnek.