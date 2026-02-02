Orbán előtt ott vannak a belső mérések, amik szerint nem a Fidesz vezet

De a pártvezetés optimista, remélik, hogy az utolsó hetekre felpörög „Kommandante Kubatov” gépezete. Seszták Miklós legendás jóslataiban is bíznak a Karmelitában. Fidesz-kampány közelről.
A Tisza kampányterveit ismerőkkel próbáltuk meg összerakni, hogyan képzeli el a párt a választásig hátralévő időszakot. Január 12-e óta tart az első szakasz a négyből, de nehezítés most a hideg idő. Aki magabiztos a Tiszában, az is csak nagyon óvatosan az.
„Megkérdőjelezem a Beneš-dekrétumokat!” – ezért a feliratért vitték el a rendőrök Pozsonyban Orosz Örs felvidéki politikust. Helyszíni riport a tüntetésről.
Lázár a 444-nek azt mondta, még nem lehet tudni, hogy okozott-e kárt a Fidesznek, és ha igen, mekkorát. A közvéleménykutatók közül még a kormányközeliekben sem bízik.
A Jeti Mozi bemutatja Kovács Kristóf Malaccal teljes című dokumentumfilmjét. A rendkívüli kitartású Balogh Lajosnak nem jött össze a képviselőség, ezért csapatot szervez, hogy az Ormánságból indulva eljussanak egy nemzetközi böllérversenyre.
Mire ment a Fidesz az ősszel meghirdetett digitális honfoglalással? Utol tudják-e érni kommentelésben Magyar Pétert?